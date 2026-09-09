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El domingo 13 de septiembre la ciudad de Caracas volverá a ser protagonista de una jornada hípica en el principal óvalo del país con la celebración de la jornada número 36 del año y una programación de 14 carreras, donde se disputarán dos pruebas clásicas en honor a una de las yuntas más recordadas del turf nacional, la yegua Gelinotte y su entrenador Millard Ziadie.

La Rinconada: Ekati King lidera la nómina de lujo de la primera Condicional Especial “Copa Belleza Venezolana”

A la altura de la 11 carrera dominical y tercera de las válidas del 5y6 Nacional se va a correr una prueba reservada para ejemplares nacionales e importados de tres y más años, en una distancia de 1.500 metros, donde participarán siete purasangres por la Condicional Especial “Copa Belleza Venezolana”

Dicha nómina tiene la presencia de siete ejemplares importados de lo más granado que ha venido al país que son castrados y ha realizado una excelente campaña, el primero de ellos, es el ganador clásico Ekati King del entrenador Gabriel Márquez y la monta de su jinete habitual Johan Aranguren para los colores del Stud Don Rafael V.

El cincoañero viene de ganar la última edición del Clásico Guardia Nacional Bolivariana GII en 1.600 metros con un tiempo 97,1 el pasado dos de agosto del año en curso. Cómo posible rival, se presenta Sol Victoreado, pensionado de José Luis Balzán para los colores del Stud Reina Morena con la monta de Jaime Lugo Jr., el cual tiene una victoria y dos segundos en el óvalo de Coche.

Por su parte, la delegación sudamericana hace presencia con tres grandes ejemplares, primero, el argentino Tuco Salamanca del Stud Transformers con Gervin Cordero en la silla para el entrenador Fernando Parilli Araujo y su compatriota Le Revele con Rafael Solano en el lomo, y el brasileño One Thing con Francisco Quevedo en la silla para la sociedad Transformers- Marco Antonio.

Los demás ejemplares de la carrera son los norteamericanos Rockville del Stud Big Valdi con José Alejandro Rivero en la monta y presentado por Carlos Luis Uzcátegui y Magicshadow de Gabriel Márquez con Jhonathan Aray en la monta.