Mychel Sánchez se convierte en el jinete más valioso de la jornada en Parx Racing

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La jornada de este martes fue pletórica para el jinete zuliano Mychel Sánchez, quien va rumbo a su cuarto título de manera consecutiva en el circuito de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania. El jockey venezolano logró cuádruple victoria dentro de una cartelera de nueve carreras, todas en yunta con el entrenador Jamie Ness.

Mychel Sánchez es el jinete más valioso del martes

Encaminado a su cuarto campeonato en este circuito, Sánchez inicia la jornada con senda victoria sobre el ejemplar Honor Our Country, que responde al favorito de los aficionados tras devolver $2.60 a ganador en prueba disputada en 1,664 metros en pista de arena. La presentada por Jamie Ness, agenció crono de 1:46.58 y representó los colores de Super C Racing, Inc. y Jagger, Inc.

Acto seguido, Sánchez lleva las riendas de Cruise Missile en la tercera de la jornada, ganadora de un Claiming de $18,000 en distancia de 1,664 metros en arena con un crono de 1:45.13. Cruise Missile corrió con los colores de Jagger, Inc. y Longball Stables LLC, presentada por Jamie Ness.

En la cuarta, sobre el ejemplar Harp’s Hot Corner, visita el parque de vencedores que se corrió por un Claiming de $28,000 en distancia 1,200 metros en pista rápida y en arena. La consentida de Randy Rentz, que fue presentada por Jamie Ness, agenció crono de 1:11.53 y en la taquilla devuelve $3.40 a ganador.

Tras cuatro carreras disputadas, Mychel Sánchez, en la de cerrar la programación (novena), se lució encima de Vanaka, yegua ganadora de un Claiming de $23,000 y distancia de 1,300 metros. También presentada por Jamie Ness, esta hembra corrió para los colores de Madison Avenue Racing Stable, Inc. y Kernan, Jr., Morris E. y dejó un crono de 1:19.63 en pista de arena. Mientras que en la taquilla sus dividendos fueron de: $5.60, $3.80 y $3.00.

Con estos números, Mychel Sánchez avanza sin problemas hacia su cuarto título consecutivo en este circuito. Suma 131 lauros y 193 victorias en la temporada para un total de 2,026 de por vida.