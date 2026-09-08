Jockey venezolano se lleva en final de foto el Old Dominion Derby (Gr. 3) en Colonial Downs

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La tarde de este lunes en el hipódromo de Colonial Downs cerró la semana de competencias y el meeting con una programación de 11 carreras donde la más importante fue la celebración del Old Dominion Derby (Gr. 3) de $500.000 en distancia de 1.800 metros en grama interna para potras de tres años, como el último Stakes de grado.

Estados Unidos: Jockey venezolano se lleva en final de foto el Old Dominion Derby (Gr. 3)

La mencionada selectiva se disputó en la novena carrera de la programación del lunes en el óvalo de Colonial Downs, en donde la victoria la consiguió la potra de tres años, Lennox the Grey con la monta del jinete profesional venezolano Mychel Sánchez y el entrenamiento de Arnaud Delacour para los colores del Willow Pon Stable.

El látigo venezolano logró hacer que la potra rematará con todas las fuerzas posibles y ganar en final de fotografía por la parte intermedia de la pista luego de perseguir parciales de 24,57 en los primeros 400 metros, la media milla en 50.80 y los 1.200 metros en 1:15.54, donde lograría rematar la milla en 1:38.39 y finalizar con tiempo oficial de 1:49.77 y un remate de 11.38 para dejar dividendos de $11.40 a ganador, $5.60 el place y $4.80 el show de la carrera.

Lennox the Grey es una potra nacida el 15 de mayo del 2023 en las tierras de Roger Keith Long, producto del cruce del semental Liam’s Map en Satisfaction por Awesome Again, la cual consigue su segunda victoria en tres presentaciones en el año y se coloca cerca de los $400.000 en dinero producido como purasangre.

Para el jockey profesional venezolano Mychel Sánchez fue su triunfo 189 del año y el 2022 de su carrera en Estados Unidos, mientras en el meeting de Colonial Dows, Sanchez cerró la temporada con 24 lauros, igualado con su compatriota Sonny León y Sheldon Russell en el cuarto puesto, pero con más dinero generado que los dos mencionados.