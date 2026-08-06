Jinete venezolano Mychel Sánchez gana su carrera 2000 en Norteamérica

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Uno de los jockeys con mayor proyección en los últimos años dentro del turf estadounidense es el zuliano Mychel Sánchez. Este jueves 6 de agosto, gracias a las dos victorias que concretó en el hipódromo de Colonial Downs (Virginia), alcanzó la emblemática cifra de 2.000 triunfos de por vida en Norteamérica.

A bordo de la yegua de cinco años Princess Summer, Sánchez cruzó la meta en la primera posición durante la última competencia del jueves en Colonial Downs: un evento sobre una milla (1.600 metros) en pista de césped, destinado a hembras de tres o más años ganadoras de una carrera. La entrenada por Michael Maker cumplió con éxito la distancia al imponerse con un cuerpo y un cuarto de ventaja.

Mychel Sánchez, talento venezolano en el sillín

Desde su primera monta en Estados Unidos, el 17 de junio de 2013 en el hipódromo de Parx Racing (Pensilvania) sobre Ceily Sister Sue —ejemplar que finalizó en la sexta casilla—, Mychel Sánchez comenzó a labrar un camino de éxitos. Esto tras su paso por los óvalos de Venezuela, en especial el ubicado en su natal estado Zulia, el recordado hipódromo de Santa Rita.

Un mes después de su debut norteamericano, sobre el lomo de Party Girl Appeal en un reclamo, Sánchez logró cruzar la meta en ganancia por primera vez. Con el tiempo se consagró como el líder de Parx Racing. En 2019 conquistó su primera estadística en el circuito de Bensalem, empatado con Frankie Pennington; posteriormente revalidó su dominio en 2020 con 131 victorias, prosiguió en 2023 con 145 éxitos, en 2024 acumuló 176 triunfos y el año pasado estableció su registro personal con 204 fotos en el paddock de ganadores.

Antes de comenzar la jornada de este jueves, Sánchez sumaba 1.998 victorias. En la primera competencia del programa, sobre Call Me Andy, descontó la diferencia para quedar a tiro de la cifra redonda. La jornada culminó con el resonante éxito gracias a la mencionada Princess Summer, atropelladora que vino desde la retaguardia para sorprender en las taquillas con dividendos de $27,00 a Ganador, $11,40 al Placé y $7,60 al Show, con tiempo final de 1:37.07 para el recorrido.