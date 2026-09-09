4.635 ejemplares están presentes en la subasta de potros de septiembre en Keeneland

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El catálogo de la subasta de 12 sesiones en Keeneland ha catalogado 4.635 caballos para la edición 83 de la prestigiosa subasta internacional de potros de septiembre, que se llevará a cabo desde el lunes 14 de septiembre hasta el sábado 26 de septiembre.

4.635 ejemplares están presentes en la subasta 83 en Keeneland

El catálogo de 2026 presenta caballos de 189 sementales, incluyendo 24 sementales de primera generación representados por 1072 potros de un año. De los caballos del catálogo, 722 potros son hijos de los 10 sementales más destacados de Norteamérica, lo que subraya la amplitud y la calidad presentes en toda la subasta.

La subasta de septiembre del año pasado fue la subasta de pura sangre con mayor recaudación de la historia, con más de 531,7 millones de dólares en ventas por 3.078 caballos. El número de caballos que alcanzaron el millón de dólares (56), junto con el precio promedio (172.755 dólares) y el precio mediano (80.000 dólares), establecieron récords para la subasta.

Primera camada de sementales debutantes

La subasta de septiembre ha catalogado 2386 potros y 2248 potrancas, hijos de 189 sementales consagrados y prometedores sementales jóvenes. Casi 200 potros catalogados en la primera semana son hijos de sementales que presentaron sus primeras crías en subasta, incluido Cody's Wish, Caballo del Año. Es el padre de 51 potros catalogados en la primera semana, de entre sus 84 descendientes en todo el catálogo.

Otros sementales representados por sus primeras camadas de potros de un año en la Venta de Septiembre incluyen al campeón y ganador del Belmont (G1) Arcangelo; los campeones Elite Power y Forte; el ganador del Kentucky Derby (G1) Mage; y otros ganadores de Grado 1 Annapolis, Arabian Lion, Country Grammer, Dr. Schivel, Gunite, Proxy, Taiba, Up to the Mark y Zandon.

Información recaudada del portal web Keeneland.com