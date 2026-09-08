Jockey zuliano apela a una suspensión de cuatro días en Estados Unidos

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El jockey zuliano Junior Alvarado recibió una suspensión después de apelar la multa y la sanción que se le impusieron por infringir las reglas relacionadas con el uso del látigo en la segunda carrera en Saratoga el 30 de agosto.

Según la HISA en su portal de internet, indica: que la resolución inicial establecía que Alvarado tenía que abonar una sanción económica de 3.000 dólares y cumplir con una suspensión de cuatro días, del 24 al 27 de septiembre.

Junior Alvarado apela sanción de cuatro días

De acuerdo con la decisión de la HISA, en su portal web, Alvarado hizo uso del látigo siete veces, incluida una vez que excedió el máximo de seis infracciones, en Tiger Twenty Four cuando terminó segundo en una carrera de 55.000 dólares sobre seis furlongs en la pista principal de Saratoga el pasado 30 de agosto.

El reglamento de HISA establece que entre uno y tres golpes por encima del límite conllevan una multa de 250 dólares o el 10 % de la parte de las ganancias del jinete, lo que sea mayor, además de una suspensión de un día. Dado que la carrera del 30 de agosto fue la cuarta infracción de Alvarado en 180 días, las sanciones aumentaron.

Sanciones acumuladas por el jinete venezolano

Esta infracción se une a las establecidas anteriormente y que recibieron sanciones por el ente regulador. Sus fallos anteriores fueron:

Dos faltas por encima a bordo de Chief Wallabee en el Belmont Stakes el 6 de junio.

Tres faltas en Grand Job en el Madison de Grado 1 el 4 de abril.

Dos faltas por exceso en Spiced Up en una carrera de hándicap el 3 de abril.

Alvarado finalizó séptimo en la clasificación de jinetes de la reciente temporada de verano de Saratoga, donde ganó el Whitney Stakes (G1) con el ejemplar Sovereignty, el vigente Caballo del Año.

Este año, el jockey venezolano ha ganado 82 carreras de 554 compromisos en 2026 y acumula de 2,393 victorias en su trayectoria.