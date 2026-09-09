Saffie Joseph Jr busca su cuarta victoria seguida en el Princess Rooney (G3)

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Este sábado, el hipódromo de Gulfstream Park, presenta una cartelera de diez carreras que corresponde a la segunda semana del Sunshine Meet, que incluye la edición 40 del Princess Rooney (G3), dotado con 225,000 dólares y a una distancia de siete furlongs para potrancas y yeguas.

Saffie Joseph Jr busca su cuarta victoria seguida en el Princess Rooney

El entrenador Saffie Joseph Jr. ha inscrito a tres yeguas para la carrera "Win and You're In" del Breeders' Cup Challenge, que otorga un lugar para la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de 1 millón de dólares en Keeneland el 31 de octubre.

Joseph, que consiguió su decimosexto título consecutivo en el encuentro de Gulfstream el lunes, de Royal Palm, ha logrado llevarse este evento en los últimos tres años: Three Witches (2023), Soul of an Angel (2024) y Haulin Ice (2025).

Para esta edición del Princess Rooney, el oriundo de Barbados, inscribió para esta semana a Anakarina con la monta de Rasheed Hughes, Kerry’s Kiss en yunta con Edwin González y a Indy Bay con Mica Husbands.

Un historial en la Breeders’ Cup con sus ganadores

Con Three Witches, tras su victoria por medio cuerpo en la Princess Rooney (2023), obtuvo un tercer puesto en la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint en Santa Anita.

Soul of an Angel (2024), ganadora por tres cuerpos de la Princess Rooney, se alzó con la victoria en la Breeders' Cup Filly and Mare Sprint en Del Mar.

Haulin Ice, en la pasada temporada propiedad de C2 Racing Stable, WSS Racing y Agave Racing Stable, ganó este evento por cuatro cuerpos finalizó sexta en la Breeders' Cup en Del Mar.

El Princess Rooney (G3) está programado para la novena carrera de la jornada y la hora de inicio es a las 4:33 p.m. hora venezolana.