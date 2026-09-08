La NYRA estudia la posibilidad de bajar la distancia del Belmont Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El renovado Belmont Park, entra en acción este viernes 18 de septiembre, y tendrá para el próximo año el retorno del “Test de los Campeones” el Belmont Stakes (G1) para su edición 159 a su distancia original de 2,400 metros, luego de tres años que se corrió a 2,000 metros en el hipódromo de Saratoga.

NYRA estudia la posibilidad de bajar la distancia del Belmont Stakes

Según un informe del destacado periodista David Grenning del Daily Racing Form, indicó que el Belmont Stakes (G1) podría no volver a su distancia habitual de 2.4 kilómetros (1 1/2 millas) para el próximo 6 de junio. El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Carreras de Nueva York, Dave O'Rourke, declaró que la clásica carrera podría disputarse en 2 kilómetros (1 1/4 millas), tal cual, se ha corrido en estos tres últimos años.

O'Rourke, director de la NYRA, dejó entender que van a considerar el cambio de distancia, sea para el 2027 o para años siguientes. De manera, que habrá que esperar si se toma la decisión para la venidera temporada del Spring-Summer ahora en el renovado, costoso y lujoso Belmont Park.