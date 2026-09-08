¡King Kong está en la ciudad de New York!: Forever Young arribó en la madrugada

Suscríbete a nuestros canales

Forever Young, el caballo de carreras más rico del mundo con al menos una salida en Norteamérica, ha llegado al nuevo Belmont Park, ubicado en New York, con miras a la Jockey Club Gold Cup (G1) a correrse el próximo viernes 18 de septiembre, que es el Opening Day del Fall Meet de Belmont Park.

Forever Young listo para ratificar su campaña dorada

El sensacional purasangre japonés Forever Young ha edificado una campaña profesional admirable bajo la preparación de Yoshito Yahagi. Invicto en su país natal en sus primeras actuaciones, incluyendo su consagración en el Zen-Nippon Nisai Yushun, el hijo de Real Steel dio el salto internacional con un éxito rotundo al conquistar la Saudi Derby (G3) (dos ocasiones) en el hipódromo de King Abdulaziz y el UAE Derby (G2) en Meydan.

Antes, alcanzó su momento cumbre de proyección global cuando llegó en el prestigioso Kentucky Derby (G1) (2024), donde protagonizó una de las llegadas más cerradas y dramáticas de la historia.

A pesar de los contratiempos en la largada y un polémico roce en la recta final, el valiente corredor finalizó en un heroico tercer puesto, a tan solo una nariz del ganador Mystik Dan, ratificándolo como uno de los mejores exponentes de la arena de su generación a nivel mundial.

Próximo compromiso

El viernes 18 de septiembre, el hipódromo de Belmont Park, reabre sus puertas con otra edición del Fall Meet, que se extenderá hasta el 6 de diciembre. El opening day tiene la edición Jockey Club Gold Cup (G1) en 2,000 metros en pista de arena con una bolsa de $1 millón en premios a repartir.

Forever Young hará su primera salida en Estados Unidos, luego de ganar la Breeders’ Cup Classic (G1) en noviembre en Del Mar. Lo que le valió el título como el Eclipse Awards, Caballo Maduro. Un total de 35 nominados para este evento, donde el hijo de Real Steel (JPN) ganador de once carreras y más 31 millones de dólares en ganancias, encabeza a este grupo selecto de ejemplares de élite en Estados Unidos.