Paco López se consagra como la máxima figura en Colonial Downs

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Este lunes 7 de septiembre, con la celebración del Labor Day en Estados Unidos, culmina otra temporada de verano en el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en Virginia, en la cual el jockey mexicano Paco López tuvo una actuación verdaderamente histórica, donde se consagra como la máxima figura de la temporada hípica en este circuito.

Campeón absoluto de la estadística

Paco López se coronó Jockey Campeón del meeting de Colonial Downs de manera categórica tras conseguir un espectacular total de 51 victorias a lo largo de la temporada. Con una ventaja dominante, superó por un amplio margen a su más cercano perseguidor, el venezolano Samuel Marín, quien finalizó segundo con 38 triunfos.

López registró 236 montas, sumando además 32 segundos y 32 terceros, lo que significa que estuvo en el dinero en más de la mitad de sus compromisos. Generó un total de $2,953,113 en ganancias, liderando también por completo este departamento económico en el circuito.

Hitos y victorias selectivas claves

López no solo acumuló triunfos ordinarios, sino que brilló intensamente en las jornadas de carreras clásicas (Stakes). El doblete de los $100,000 (25 de julio) firma una tarde perfecta al barrer las dos carreras selectivas más importantes de esa jornada. Ganó en un final de fotografía el inaugural Yorktown Stakes a bordo de Inveigled, e inmediatamente después conquistó el Love Sign Stakes con la yegua Anakarina.

Cierre con broche de oro: este lunes 7 de septiembre, López se adjudicó la victoria en el clásico Exacta Systems Rosie's Stakes conduciendo al ejemplar Omaha Spirit.

Pero no todo termina acá. Paco, domina el meeting de Delaware Park y Monmouth Park. El primero finaliza el 17 de octubre y el otro el domingo 13 de septiembre, con 45 y 53 victorias, respectivamente. Con este desempeño en Colonial Downs, Paco López reafirmó su posición dentro de los 10 jockeys más ganadores de todo Norteamérica en 2026, con 252 triunfos.