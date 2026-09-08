Récord histórico de Manuel “Manny” Franco: se consagra campeón en Saratoga

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Este lunes 7 de septiembre concluyó el Saratoga Summer Meet 2026 de la New York Racing Association (NYRA) coincidiendo con el feriado de Labor Day. Esta edición cerró una etapa histórica de tres años en el Saratoga Race Course y dejó los siguientes hitos destacados durante una campaña de 46 días, en la cual Manuel Franco se convierte en el hombre histórico.

Récord histórico de Manny Franco

El jockey puertorriqueño Manuel "Manny" Franco se consagró campeón del meeting por primera vez en su carrera tras lograr la impresionante cifra de 73 victorias. Con esto, rompe el récord histórico de más triunfos en una sola temporada de Saratoga, el cual ostentaba el venezolano Ramón Domínguez con 68 desde el año 2012 (40 días). Además, igualó el récord de ganar 6 carreras en un solo día.

Entre las competencias más importantes, el jinete Manny Franco guio al ejemplar Leading Change (entrenado por Brad Cox) a la victoria en el prestigioso Travers Stakes (G1) el 29 de agosto.

Por su parte, el destacado entrenador Chad Brown se llevó el título entre los preparadores, mientras que Klaravich Stables dominó como el propietario líder.

Cifras del meeting

A pesar de haber tenido que cancelar la jornada del 29 de julio debido a las fuertes lluvias (corriéndose 45 de los 46 días estipulados), la temporada acumuló apuestas récord por más de 905 millones de dólares y superó la barrera del millón de aficionados en asistencia.

De esta manera, Saratoga concluye tres años en los cuales fue escenario del Belmont Festival Racing, con la disputa del tercer peldaño de la triple Tiara de Estados Unidos, Belmont Stakes (G1) a una distancia de 2,000 metros.

Belmont Park, reabre sus puertas el próximo viernes 18 de los corrientes en su temporada Otoño o Fall, con la disputa de la Jockey Club Gold Cup (G1) y un millón de dólares en premios a repartir. Este Fall Meet se extenderá hasta el 6 de diciembre.