Récord man: Manuel Franco fue el más valioso de la semana en New York

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Este fin de semana, el hipódromo de Saratoga, ubicado en New York, registró otro récord dentro de su calendario 2026. Manuel Franco, además de conquistar 12 victorias durante la sexta semana del Summer Meet en Saratoga Springs, se convirtió en el cuarto jinete en la historia en ganar seis carreras en una cartelera, emulando al reciente histórico de Irad Ortiz Jr., y a las leyendas miembros del Salón de la Fama, John Velázquez y Ramón A. Domínguez.

Saratoga Race: Manuel Franco suma dos triunfos en la semana

La sexta semana del meeting de verano de Saratoga comenzó el miércoles y culminó este domingo. La semana, Franco la inició con un par de victorias: Munnings Express en el Johnstone Stakes para Linda Rice y Rossbeigh para Miguel Clement.

El jueves, Many abrió la jornada triunfante con el ejemplar Golden Symphony para Linda Rice. Luego lo hizo con Howerd’s Hope para Horacio De Paz, y consigue el triplete ganador con el ejemplar Until Last Call para James Ryerson.

El viernes, el jockey ganador de más de 2,600 carreras desde 2013 en Estados Unidos consiguió cinco triunfos consecutivos para convertirse en el primer jinete en lograr esta hazaña desde 2010, igualando a Javier Castellano, que logró este importante hito. Victorias que llegaron desde la segunda hasta la sexta de la jornada: Mobile, Coach Ryan, anyway, Papa, yo y Constant Force.

Sin embargo, no todo quedó allí, porque llegó el turno con el ejemplar Bottas, que sorprendió en el National Museum of Racing Hall of Fame Stakes (G1), que le otorgó la sexta del día para emular esta hazaña lograda por Irad Ortiz Jr. hace quince días y las leyendas vivientes John Velázquez y el doble ganador Ramón Dóminguez.

Fin de semana sella el triunfo doce

En la jornada del Whitney Day (sábado) sumó la duodécima victoria de la semana con el ejemplar Versailles Road para Todd Pletcher; dicho sea de paso, para el entrenador significó la seis mil de por vida. Para el domingo, Manuel Franco no pudo conseguir una visita al parque de vencedores.

Manuel "Manny" Franco, destacado jinete profesional puertorriqueño, nacido el 19 de diciembre de 1994 en Carolina, Puerto Rico, tiene en su haber 2,651 victorias, de las cuales 186 han sido en la presente temporada.

Con estos triunfos, ahora se ubica en el puesto 29 como los jinetes más productores de dinero con $192,095,243, desplazando a Ramón Domínguez al puesto 30, quien suma $191,620,277. La jornada séptima de la semana de Saratoga comienza este miércoles y Manuel Franco tiene varios compromisos de primer orden.