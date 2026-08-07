Manuel Franco iguala este histórico récord de Javier Castellano en Saratoga

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Este viernes 7 de agosto se celebra una jornada de once competencias en el Hipódromo de Saratoga, la cual incluye dos Stakes de Grado como parte estelar del meeting de verano de la temporada 2026.

El jinete profesional Manuel Franco cumplió una destacada actuación al aceptar un total de ocho compromisos de monta, de los cuales concretó cinco victorias en la misma jornada dentro del circuito de Nueva York.

Manuel Franco: Triunfos en la misma jornada Saratoga

Franco inicio su victoria en la segunda carrera, un Claiming de 56.000 dólares, a bordo de la potra debutante Mobile (9), entrenada por H. Graham Motion. La potra recorrió el trayecto de 1.100 metros (5 1/2 furlones) en un crono de 1:02.31 y abonó en taquilla $16.44 a ganador, $8.50 el place y $4.68 el show.

Seguidamente, el látigo concretó su segundo triunfo consecutivo en la tercera prueba del programa, un Maiden Special Weight de 100.000 dólares, con el potro tresañero Coach Ryan (8), presentado por Chad Brown. El ejemplar completó el trayecto de 1.700 metros (1 1/16 millas) en 1:43.53, y repartió en taquilla $6.52 a ganador, $4.06 el place y $3.04 el show.

En la cuarta carrera, un Allowance Optional Claiming de 110.000 dólares, el jockey boricua visitó nuevamente el recinto de ganadores con el zaino Anyway (3), presentado por Linda Rice, por lo que agenció 1:10.26 para la distancia de 1.200 metros (seis furlones) y devolvió en taquilla $7.12 a ganador, $3.98 el place y $2.66 el show.

La quinta de la tarde, un Starter Allowance de 78.000 dólares, Franco se metió nuevamente en el recinto de ganadores con el ejemplar cincoañero Papa Yo (1), presentado por Linda Rice. El zaino cincoañero registró 1:50.21 para el recorrido de 1.800 metros (1 1/8 millas), mientra que, en taquilla dejó $6.22 a ganador, $2.70 el place y $2.22 el show.

Para terminar, en la sexta competencia, un Maiden Special Weight de 90.000 dólares, el boricua volvió al recinto de ganadores con el debutante dosañero Constant Force (4), presentado por el destacado preparador venezolano Juan Carlos Ávila, por lo que cronometró 1:12.80 para el recorrido de 1.200 metros (seis furlones) y desató la emoción en taquilla con un impresionante dividendo de 18,20 dólares a ganador, 11,38 al place y 6,06 al show.

Franco iguala récord de Javier Castellano: Saratoga

Con esta gesta, Franco igualó la marca histórica que ostentaba Javier Castellano con cinco victorias consecutivas en una misma jornada dentro del circuito de Nueva York, establecida el 25 de julio de 2010.

El cuatro veces ganador del Eclipse Award ganó esa tarde la segunda competencia con Yawkey Way ($7.60), seguidamente la tercera del programa con Cody Samora ($3.80), la cuarta con Desert Key ($8.80), la quinta con Fiddler's Chaparito ($5.10) y la sexta con Stand Proud ($27).