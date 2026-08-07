The King Travers: Castellano busca la octava manta de claveles en el “Derby de Verano”

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El Travers Stakes (G1) es una de las carreras más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos para ejemplares de tres años, que se corre en el hipódromo de Saratoga Race Course, tradicionalmente conocido como el "Derby de Verano" sobre una distancia de 2.000 metros en pista de arena, en la cual The Puma firma como participante con el jinete Javier Castellano para el también zuliano y venezolano Gustavo Delgado.

Javier Castellano por su octava manta de claveles

Al estelar jinete venezolano Javier Castellano se le conoce como el "Rey del Travers" por ostentar el récord histórico absoluto de 7 victorias en esta exigente competencia, que se corre el sábado 29 de agosto en su edición 157 con una bolsa de $1.25 millones en premios a repartir.

Javier Castellano, la mañana del jueves fue el piloto del ejemplar The Puma, que realizó su primer ejercicio para el hijo de Essential Quality, desde que terminó cuarto en el Haskell Stakes (G1) en Monmouth Park el 18 de julio. También fue la primera vez que Castellano montó al potro desde que lo llevó al segundo lugar en el Florida Derby (G1) en marzo.

The Puma, ejercitó cinco furlongs (1,000 m) en 1:02.16 (7/7) en el Oklahoma Training Track de Saratoga. Propiedad de OGMA Investments, LLC, JR Ranch, High Step Racing, LLC, TCC Stables, LLC y YNG Stables, LLC, The Puma ha participado en cinco carreras en su trayectoria, todo este año, y cuenta con una victoria, dos segundos puestos y un tercer lugar.

Victorias de Javier Castellano en el Travers Stakes