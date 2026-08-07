Los dos caballos suramericanos que ganaron el Whitney Stakes (G1) este siglo

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 8 de agosto, Saratoga celebrará un evento que está próximo a cumplir un siglo de historia: el Whitney Stakes (G1). Esta importante prueba, disputada en recorrido de 1.800 metros para ejemplares de cuatro o más años y con un premio a repartir de $1.000.000, otorga al ganador un pase directo a la Breeders’ Cup Classic (G1) de este año en Keeneland.

El Whitney, disputado por primera vez en 1928, ostenta un rico historial de ilustres vencedores, entre los que destacan el triplecoronado War Admiral, el tres veces ganador Kelso, Alydar, Easy Goer y, de un recuerdo más reciente, Gun Runner. Sin embargo, en ese cuadro de honor resaltan dos purasangres sudamericanos que brillaron con su talento pistero y lograron la gloria en lo que va del siglo XXI.

Dos legendarios latinos que brillaron en Saratoga

En el propio inicio de esta centuria, el chileno Lido Palace —orgullo del Haras Figurón— se impuso en la edición de 2001 bajo la conducción del fenomenal Jerry Bailey y el entrenamiento del recordado Robert “Bobby” Frankel.

Aquel 4 de agosto de ese año, Lido Palace superó a Albert The Great por dos cuerpos de ventaja, en un tiempo de 1:47.94 para la 1 1/8 millas. El handicap de peso favoreció al hijo de Rich Man’s Gold (115 libras contra las 124 de su rival), factor determinante para asegurar la victoria y un premio de $540.000 para sus propietarios, el Amerman Racing LLC.

Seis años después, el 5 de agosto de 2006, el triplecoronado en Uruguay nacido en Argentina, Invasor, protagonizó un dramático final de la mano de su jinete habitual, el panameño Fernando Jara, para imponerse en el Whitney Handicap (denominación de la prueba en aquel entonces). El vástago de Candy Stripes sometió a Sun King con registro de 1:49.06. En esa misma prueba compitió otro referente sudamericano: el chileno We Can Seek, conducido por Julien Leparoux, que finalizó cuarto a seis cuerpos y medio del vencedor.

Para la presente edición no habrá representación sudamericana, pero la carrera promete ser un espectáculo de alto nivel. Destaca la incursión de la yegua Nitrogen, que se medirá ante el Caballo del Año, Sovereignty, el experimentado ganador de grado, White Abarrio, y el triunfador de la Dubai World Cup (G1), Magnitude.