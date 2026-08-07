Sorprendente: Mira lo que puede ocurrir en el Whitney Stakes (G1) si llueve

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Este sábado, el hipódromo de Saratoga Race, New York, tiene una cartelera estelar de 14 competencias, que incluyen 4 pruebas de Grado 1, que dan un toque especial y élite a la temporada veraniega en el circuito de la ciudad de los rascacielos. Entre ellas se correrá la emblemática edición número 99 del Whitney Stakes (G1).

Revelaciones contundentes

Esta mítica carrera es, junto al Travers Stakes (G1), una de las joyas de la corona absoluta del mitin veraniego en el legendario hipódromo de Saratoga Race Course. Inaugurado en 1928, el Whitney Stakes (G1), reservado para ejemplares de tres años o más que se disputa sobre una distancia clásica de 1.800 metros (1 1/8 millas) en pista de arena.

Es considerada una de las carreras más influyentes del año porque forma parte del programa "Win and You're In" de la Breeders' Cup. Esto significa que el caballo ganador obtiene un pase automático directo a la prestigiosa Breeders' Cup Classic.

Un total de ocho ejemplares buscan colocar su nombre en la historia con un enfrentamiento épico que atrajo NItrogen, la única yegua del cotejo que busca igualar un récord de hace 38 años.

Lo cierto del caso, que uno de los participantes está en dudas según revelaciones de su entrenador. Saffie Joseph Jr. mencionó a la NYRA que, si la pista se vuelve fangosa o embarrada, White Abarrio será retirado del Whitney Stakes (G1) y Forged Steel permanecerá en la carrera.

Esto coloca a la prueba con un nivel distinto con un cambio de pista que se puede presentar de última hora.

El Whitney Stakes (G1) de $1,000,000 está pautado para la décima segunda carrera dentro de la cartelera de 14 que programada. La hora de partida es las 6:33 p.m. hora venezolana.