¡Atención al dividendo! El líder de Gulfstream Park se sube a un jugoso 10-1 este sábado

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El hipódromo de Gulfstream Park continúa con el Royal Palm Meet, que entra en su etapa culminante. Una atractiva jornada de diez competencias, encabezada por el Scandalous Act Stakes, prueba selectiva en recorrido de 6 furlongs (1.200 metros) para potras de dos años, acaparará la atención y la emoción de la afición hípica.

En la séptima carrera del programa, fijada para las 3:34 p.m. (ET), se disputará un evento de reclamo en distancia de 5 ½ furlongs (1.100 metros) sobre la pista de arena sintética (Tapeta). En este compromiso participarán once ejemplares de tres o más años, entre los cuales destaca un purasangre con opción a la sorpresa, respaldado por la conducción de un jinete de primer nivel.

Gulfstream Park y un sábado de grandes emociones

El líder de la estadística de jockeys del Royal Palm Meet, Diego Herrera, cumplirá con varios compromisos en la cartelera; sin embargo, este sábado conducirá a un ejemplar muy atractivo para las distintas jugadas que ofrece el óvalo de Hallandale Beach, cotizado 10-1 en la línea de mañana (Morning Line).

Herrera estará a bordo de Majestic Noir, un tresañero del establo del entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. que cargará 120 libras. Este ejemplar, ganador de una carrera en siete actuaciones, participará en un grupo valuado en un precio de reclamo de $8.000.

En su más reciente salida, el pasado 19 de julio, Majestic Noir finalizó en la quinta casilla sobre los 1.000 metros en la pista sintética. Anteriormente, había actuado el 1 de mayo en el mismo escenario, distancia y superficie, aunque sin figuración destacada.

El cotizado favorito de la prueba es Messagefromtheking, con la monta del aprendiz dominicano Pedro Peña, quien se beneficiará con un descargo de 7 libras para llevar 116. Con una proporción de 7-2, el pensionado de Hebert Millet buscará la victoria, pero antes deberá superar a diez rivales, entre los que figura el propio Majestic Noir.

Como dato complementario, el preparador Víctor Barboza Jr. también presentará en la misma competencia a Grand Joker, conducido por José Gregorio Torrealba, opción que figura en la cotización previa con un llamativo 20-1.