Program Trading por la cuarta victoria en prueba Grado 1 este fin de semana

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Este sábado, el circuito de Saratoga, New York, presenta una cartelera de doce competencias que incluyen el Galway Stakes de $200,000 y la prueba central de la programación: la edición 52 del Christophe Clement Turf Stakes (G1) de $750,000 en una distancia de 2,400 metros en pista de grama, anteriormente conocida como Sword Dancer Invitational. La carrera atrajo a siete ejemplares clasificados, entre ellos Program Trading, que encabeza al pelotón de siete inscritos. Vale acotar que esta prueba pertenece a la Serie de la Breeders' Cup (Si ganas, estás adentro).

Saratoga Race: Program Trading busca la cuarta de Grado 1

La novena carrera de la jornada sabatina está reservada para el Christophe Clement Turf (G1) en la cual siete ejemplares han sido inscritos, entre ellos el clasificado Program Trading, que tiene en haber tres victorias de Grado 1. Esta prueba otorga un puesto directo para la Breeders' Cup Turf (G1).

El entrenado de Chad Brown, que cuenta con seis años, viene de una victoria en el United Nations Stakes (G2) en Monmouth Park el 18 de julio, su primera victoria en 1 3/8 millas. El caballo criado en Gran Bretaña ganó el Monmouth Stakes por dos cuerpos cinco semanas antes y se adjudicó el Saratoga Derby Stakes (G1) de 2023.

El hijo de Lope De Vega (IRE) guiado por Flavien Prat, tiene como máximo rival a Ancient Egypt, propiedad del Amo Racing USA, hijo de Frankel, que hace su estreno en Estados Unidos, proveniente de una campaña excelsa en Europa; es presentado por Charlie Johnston en yunta con David Egan. Es ganador de tres en sus siete carreras hasta la fecha, incluyendo el Newmarket Stakes el 1 de mayo.

Y la yegua Survie, propiedad de Michael Tabor, regresa a la competición con menos de dos semanas de descanso tras arrasar en el Glens Falls Stakes (G2). Entrenada por George Boughey, la hija de Churchill ha ganado 5 de 19 carreras y ha terminado entre los tres primeros en 13 de ellas. Monta Manuel Franco.

El Christophe Clement Turf (G1) está pautado para las 5:06 p.m. hora venezolana.