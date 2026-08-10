Tataranieto de la campeona venezolana Gelinotte hace su estreno victorioso

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La cartelera estelar del sábado en el Whitney Day en Saratoga se corrió por un Maiden Special Weight de $115,000 en 1,300 metros en pista de arena, en la cual un tataranieto de la campeona venezolana Gelinotte (cuarta madre), que fue considerada como la mejor yegua de nuestro país por su campaña exitosa donde consiguió la triple corona para hembras y los dos primeros pasos de la triple Tiara nacional, cayendo derrotada ante Sweet Candy en el tercer paso.

Pedigree Query

Meridiano: Gaudreau se estrena victorioso

Un extraordinario desempeño del ejemplar Gaudreau, un hijo de Nyquist en Free Cover por Congrats, que su cuarta madre es la venezolana Gelinotte (Never Bend), debutó ganando con la monta de Flavien Prat para Chad Brown en el MSW que se corrió en distancia de 1,300 metros en pista de arena con un crono de 1:16.41.

Gaudreau fue adquirido por $220,000 en la subasta de Fasig-Tipton de Kentucky Fall Yearling Sale 2025 para la sociedad de Tanglewood Thoroughbreds LLC, Thirty Year Racing, Bradley Thoroughbreds, Rodeo Creek Racing LLC, Laura Leigh Stable and Swift Thoroughbreds, Inc. Consignado por Gainesway.

Gaudreau tiene como tercera madre a Stormy Bend, hija de Storm Bird en la venezolana Gelinotte. Stormy Bend es madre de Candybedandy (2.ª, Madre), que parió a una hija de Congrats, de nombre Free Cover, que es la madre directa de este linajudo corredor que se mostró con fuerza en su estreno.

Vale acotar que Stormy Bend fue el último producto de Gelinotte, propiedad de Alfredo Toledo Guerrero (stud Saltrón), según pedigree query. La hija de Never Bend fue presentada por Millard Ziadie, y sus grandes victorias fueron con Juen Vicente Tovar. Fue récord horse 1,400 (83) en 1977, Campeona Dosañera en 1979, Caballo del Año, Yegua del Año, Campeona Tresañera y Triplecoronada en 1980 en Venezuela.