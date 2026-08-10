Ernesto Ochoa preciso en Saratoga: Presentó dos para igual de victorias

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Este domingo, el hipódromo de Saratoga Race, ubicado en Saratoga Springs, New York, presentó una cartelera de once competencias que incluyó una prueba de grado. Dentro de este grupo de carreras se disputaron dos Maiden Claiming, en las cuales el entrenador venezolano Ernesto Ochoa se adjudicó ambas pruebas con ejemplares de su propiedad.

Saratoga Race: Ernesto Ochoa se lleva dos triunfos

Un domingo preciso para el entrenador venezolano que presentó dos ejemplares de su propiedad con los que visitó el parque de vencedores en el hipódromo de Saratoga Race, New York. Ochoa se quedó con la cuarta y séptima carrera por un Maiden Claiming de $52,000 y $71,000, respectivamente. Ambos triunfos los alcanzó con el panameño Ricardo Santana Jr.

En la cuarta carrera se retrató con el ejemplar Classic Rock, que sorprende en la taquilla con un pago de $18.68 a ganador. Este hijo de Daredevil en Elusive Truth por Elusive Quality suma su primera victoria en la temporada y de por vida en tres presentaciones. Esta carrera se corrió en distancia de 1,700 metros con registro de 1:16.37.

Luego, en la séptima, con M Bs Melanie Cares significó otro batacazo de $27.70 a ganador en prueba que se corrió en distancia de 1,700 metros en pista de arena con registro de 1:17.45. Esta potra de tres años, hija de Redesdale en Rahway por Exkendereya, rompe el maiden en su segunda carrera.

Estas victorias representaron la tercera y cuarta de la temporada para el entrenador venezolano, quien suma 25 triunfos de por vida en Estados Unidos. Para esta semana, Ochoa tiene inscrito al ejemplar Thirty Pound Test con la monta del panameño Pedro Peña en la quinta carrera del sábado en Gulfstream Park, que se corre por un allowance de $65,000.