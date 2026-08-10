Hijo de Flightline que costó $2.1 millones debuta este sábado

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Este fin de semana llega el esperado debut del hijo de Flightline comprado por $2.1 millones el pasado 18 de mayo en la subasta Fasig-Tipton May, de Midlantic Sale para potros de dos años en entrenamiento en Timonium, Maryland, para los colores del KAS Stables (también conocido como KAS Racing) pertenece a los hijos del difunto rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita.

Inshallah debuta con al menos 8 ejercicios

La jornada del sábado 15 de agosto programada por el hipódromo de Del Mar consta de diez carreras con dos pruebas selectivas; está incluida un Maiden Special Weight de $100,000 en distancia de 1,100 metros en pista de arena, en la cual está inscrito el potro Inshallah, hijo del campeón de Flightline en la yegua Bar Of Gol, por Medaglia d'Oro. Este dosañero fue comprado por el agente venezolano Pedro Lanz.

Inshallah hace su estreno con al menos ocho ejercicios para el entrenador John Sadler, y que cuenta con la monta de Joel Rosario. El último de ellos fue de 47 flat para 800 metros este domingo en la arena de Del Mar, fue el tercero más veloz de 89 para la distancia. Una semana anterior, el aparato dejó 1:00.20 para 1,000 metros, el décimo más rápido de 63.

Recordamos que Flightline, se retiró invicto en seis presentaciones. Sus últimas cuatro victorias fueron en pruebas de Graded 1: Malibú Stakes (Santa Anita), Metropolitan Handicap (Belmont Park), Pacific Classic (Del Mar) y la Breeders’ Cup Classic (Keeneland).

Mientras que su madre, Bar Of Gold, ganó siete carreras, entre ellas la Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint (G1) en Del Mar en el 2017, que fue su última participación.

La palabra inshallah es una expresión muy común en el mundo árabe y en la religión islámica que se traduce literalmente como “si Dios quiere” o “si Dios lo permite”. Se utiliza cada vez que se habla de un evento o plan futuro, ya sea importante o muy cotidiano.