Sancocho power: Luis Sáez suma cuatro stakes este fin de semana

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Luis Sáez, nacido el 19 de mayo de 1992 en Garachiné, Darién, Panamá, egresado de la escuela de jinetes Laffit Pincay Jr., es una de las figuras más destacadas del fin de semana en Estados Unidos dentro de un grupo élite de grandes jinetes, con cuatro triunfos en pruebas stakes, uno de ellos de grado.

Meridiano: Luis Sáez, ganador, destaca con cuatro selectivas

Luis Sáez ha superado los 3,900 triunfos y ha acumulado más de 260 millones de dólares en ganancias, posicionándose históricamente entre los jinetes con mayores ingresos económicos en las pistas estadounidenses. Sumó este fin de semana cuatro carreras selectivas, entre ellas el Saratoga Derby Stakes (G1) disputado el sábado en la jornada del Whitney Day.

Su primera selectiva de la semana fue precisamente en el Saratoga Derby Stakes (G1) de $750,000 sobre el británico de Clacius para el entrenador Hugo Palmer, que sorprende a los favoritos de la gesta West End Kid y Title Role (GB), que fueron sus escoltas en esta prueba que se corrió en distancia de 1,700 metros con registro de 1:53.22 en pista de grama.

Luego, en la jornada selectiva del domingo en Ellis Park, Kentucky, Sáez sumó tres stakes. Con la potra de dos años Manuka Honey para Brian Lynch, en el Ellis Park Debutantes Stakes de $250,000 con un registro de 1:23.15 para 1,400 metros en pista de arena. La hija de Upstart mantuvo su invicto en dos presentaciones.

Con el hijo de Volatile, Igniter, se lució con senda victoria en el Ellis Park Derby de $400,000, la prueba central de la cartelera dominical para el entrenador Richard E. Dutrow Jr. Este potro de tres años, propiedad de Three Chimneys Farm, LLC (Goncalo B. Torrealba), consigue su cuarto triunfo en ocho presentaciones. Deja un crono de 1:35.56 para la clásica milla en pista de arena.

Su cuarto triunfo selectivo de la semana lo consigue con el selectivo Owen Almighty, que se impuso en el R.A. “Cowboy” Jones Stakes de $200,000 para el entrenador Brian Lynch. El hijo de Speightstown suma su primer lauro en el año y su cuarto en campaña de 14 actuaciones con ganancias de $902.895 para sus conexiones. Esta prueba se corrió en distancia de 1,600 metros con registro final de 1:34.49 en pista de arena.

Luis Sáez, radicado en Estados Unidos desde el 2009, colecciona 3,996 triunfos, de los cuales 123 han sido logrados esta temporada. Sáez, con base en Saratoga, a partir de este miércoles lleva un buen número de compromisos que le permitan llegar a la cifra histórica de 4 mil victorias.