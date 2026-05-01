Program Trading va por la repetida en la Turf Classic Stakes (G1) con premios de $1.5 millones

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La prueba que sirve de preludio para el Kentucky Derby (G1) en la jornada del sábado es la Turf Classic Stakes (G1) en distancia de 1,800 metros en pista de grama con una bolsa a repartir de $,1500,000 en metálicos. Program Trading, ganador de esta carrera en el 2024, regresa por para buscar el doblete.

Churchill Downs: Program Trading va por el doblete

Program Trading ganó el Turf Classic Stakes (G1) 2024 con una Beyer Speed ​​Figure de 102, luego no ha podido conocer la victoria. Durante este camino para llegar acá, viene de arribar tercero en el Muniz Memorial (G2) en Fair Grounds el 21 de marzo para Chad Brown. Monta Tyler Gaffalione.

Mercante surge como el rival a considerar. Terminó una cabeza detrás de Spirit of St. Louis en el Turf Classic 2025, ganó el Arlington Stakes (G3) sobre el césped de Churchill en agosto pasado, y corrió segundo en el Kentucky Cup Classic (G3) en sintético el 21 de marzo.

Test Score, con una sola carrera en temporada en la que derrotó a One Stripe en el Pegasus World Cup Turf Invitational en Gulfstream Park el 24 de enero, que significó su cuata victoria de grado, junto con el Belmont Derby 2025 (G1) y el Twilight Derby (G2) para Graham Motion. Lleva en su espina a Manuel Franco.