Esta será la próxima carrera de Nitrogen luego de su actuación en el Whitney Stakes (G1)

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El hipódromo de Saratoga vibró con una nueva edición del Whitney Stakes G1. En esta competencia, el cuatroañero Sovereignty regresó al círculo de ganadores y aseguró su boleto directo hacia la Breeders’ Cup Classic de noviembre en Keeneland, bajo la hábil conducción del jinete venezolano Junior Alvarado y la preparación de William Mott.

Estados Unidos: Esta será la próxima carrera de Nitrogen tras su hazaña en el Whitney Stakes

Más allá del contundente triunfo de Sovereignty, la gran nota del Whitney Stakes (G1) la dio la valiente yegua Nitrogen. Como la única hembra del lote, cruzó la meta en el segundo lugar. La corredora cedió únicamente ante el ganador de la prueba y superó con claridad a seis machos de élite, incluidos el rendidor tordillo White Abarrio y Magnitude, actual monarca de la Dubai World Cup (G1).

Tras la carrera, su entrenador Mark Casse conversó con los medios de comunicación en las caballerizas y mostró su orgullo por la yegua: “No me emociono muy a menudo con las carreras de caballos, pero ella me emocionó”, confesó el preparador.

“Hoy he recibido más felicitaciones por quedar en segundo lugar que nunca”, continuó Casse. El entrenador confirmó que mantendrá el plan de campaña original para Nitrogen. Su próximo objetivo oficial será el Spinster Stakes G1 en el óvalo de Keeneland, programado para el 4 de octubre. Allí se medirá exclusivamente ante las de su sexo como antesala a su participación en la Breeders’ Cup 2026.

Con este destacado resultado en Saratoga, Nitrogen actualiza su récord pistero a ocho victorias en 17 presentaciones públicas, con una producción monetaria que asciende a 2.9 millones de dólares en premios.