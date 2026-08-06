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Este sábado en el hipódromo de Saratoga se podrá escribir una página en la historia del turf en Estados Unidos, en caso que la yegua de cuatro años, Nitrogen se quede con la victoria en la nueva edición del Whitney Stakes G1, donde competirá contra siete machos por el cupo a la Breeders´Cup Classic de este año a desarrollarse en Keeneland.

Estados Unidos: Nitrogen a sorprender a los machos en el Withey Stakes G1 en Saratoga

La hija del semental Medaglia D’Oro y nieta del campeón Curlin viene de ganar el Ogden Phipps Stakes G1 el pasado mes de junio en el mismo recinto suma dos lauros en cuatro presentaciones en lo que va del año, se convertiría en la primera yegua en ganar la selectiva en 38 años, desde que lo consiguió Personal Ensign en 1988. Esto la convertiría en apenas la séptima hembra en ganar la prueba en su larga historia.

La pensionada de Mark Casse será conducida por el astro boricua John Velázquez quien portará los colores de D.J Stable llega con una temporada general de ocho triunfos en 16 actuaciones con más de $2.7 millones en dinero producido viene de realizar un trabajo el pasado 31 de julio en el mismo recinto con un parcial de 49.01 en la media milla, según equibase.com.