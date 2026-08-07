Manuel Franco alcanza récord de más triunfos en un día en Saratoga

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La tarde de este viernes siete de agosto del 2026, acaba de inscribir su registro como uno de los más importantes en la historia del meeting de Saratoga con más de 120 años, con el registro victorioso del jockey puertorriqueño Manuel Franco, quien ganó seis carreras, y cinco de ellas de manera consecutiva.

Estados Unidos: Manuel Franco iguala récord de más victorias en un día en Saratoga

Franco inicio su victoria en la segunda carrera, un Claiming de 56.000 dólares, a bordo de la potra debutante Mobile (9), entrenada por H. Graham Motion. La potra recorrió el trayecto de 1.100 metros (5 1/2 furlones) en un crono de 1:02.31 y abonó en taquilla $16.44 a ganador, $8.50 el place y $4.68 el show.

Seguidamente, el látigo concretó su segundo triunfo consecutivo en la tercera prueba del programa, un Maiden Special Weight de 100.000 dólares, con el potro tresañero Coach Ryan (8), presentado por Chad Brown. El ejemplar completó el trayecto de 1.700 metros (1 1/16 millas) en 1:43.53, y repartió en taquilla $6.52 a ganador, $4.06 el place y $3.04 el show.

En la cuarta carrera, un Allowance Optional Claiming de 110.000 dólares, el jockey boricua visitó nuevamente el recinto de ganadores con el zaino Anyway (3), presentado por Linda Rice, por lo que agenció 1:10.26 para la distancia de 1.200 metros (seis furlones) y devolvió en taquilla $7.12 a ganador, $3.98 el place y $2.66 el show.

La quinta de la tarde, un Starter Allowance de 78.000 dólares, Franco se metió nuevamente en el recinto de ganadores con el ejemplar cincoañero Papa Yo (1), presentado por Linda Rice. El zaino cincoañero registró 1:50.21 para el recorrido de 1.800 metros (1 1/8 millas), mientras que, en taquilla dejó $6.22 a ganador, $2.70 el place y $2.22 el show.

Para terminar, en la sexta competencia, un Maiden Special Weight de 90.000 dólares, el boricua volvió al recinto de ganadores con el debutante dosañero Constant Force (4), presentado por el destacado preparador venezolano Juan Carlos Ávila, por lo que cronometró 1:12.80 para el recorrido de 1.200 metros (seis furlones) y desató la emoción en taquilla con un impresionante dividendo de 18,20 dólares a ganador, 11,38 al place y 6,06 al show.

Por último, en la novena competencia de la tarde de 11 carreras de la programación se disputó la edición 2026 del National Museum of Racing Hall of Fame Stakes (G2) en distancia de 1.600 metros en grama, Franco alcanzó la victoria con el ejemplar Bottas, entrenado por Miguel Clement, el cual pagó dividendos de $9.24 $5.20 y $2.78 respectivamente.

Miguel es hijo del entrenador Christophe Clement, fallecido el año pasado y exaltado la tarde del jueves al recinto de los inmortales del turf de Estados Unidos.

Con estas seis victorias, Manuel Franco se une a los látigos y compatriotas John Velázquez e Irad Ortiz Jr. y el venezolano Ramón Alfredo Domínguez como los únicos en alcanzar la hazaña de seis victorias en una jornada de competencias en Saratoga.