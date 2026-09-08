República Dominicana celebra el nuevo título del “Dandy” en Del Mar

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Acaba de culminar; es el Del Mar Summer Meet de 2026, fue una de las temporadas de carreras de caballos pura sangre más prestigiosas de los Estados Unidos. El evento se llevó a cabo en el hipódromo de Del Mar Thoroughbred Club en California y finalizó oficialmente este lunes 7 de septiembre de 2026, con un nuevo campeón en el renglón de jinetes: Joel Rosario, quien obtiene así su cuarto título.

Dominicana celebra el nuevo título del “Dandy” en Del Mar

Esta temporada de siete semanas arrancó el 17 de julio y cerró tradicionalmente durante el fin de semana del Labor Day, donde se realizaron competencias icónicas como el Del Mar Futurity Stakes (G1) y una notable participación de jinetes y entrenadores de primer nivel en el ámbito hípico internacional.

Joel Rosario, conocido entre sus más cercanos como el “Dandy”, se convirtió en el nuevo “Rey del Meeting”. El dominicano miembro del Salón de la Fama completó un certamen brillante para llevarse el título de Jockey Campeón, donde consiguió 42 victorias en total, tomando el liderato a mitad de agosto y sosteniendo un duelo vibrante hasta la última semana. Su efectividad se tradujo en casi $3 millones en ganancias para los propietarios.

Rosario, de 41 años, retorna a la senda del triunfo tras lograr su último standing en el 2011 cuando alcanzó 49 victorias, que significó el tricampeonato consecutivo en este meeting. En el 2009, lo gana con 56 primeros y en el 2010, lo hace con 56 lauros superando este año la barrera de los 3 millones de dólares.

Campeones del Summer Meet

Los campeones de las estadísticas oficiales y los ejemplares más destacados del Meeting de Verano 2026 de Del Mar se definieron tras la jornada de clausura del 7 de septiembre:

Jockey campeón: El dominicano Joel “Dandy” Rosario que se alzó con el título de las estadísticas tras conseguir un dominante total de 42 victorias a lo largo de las siete semanas de competencia. El segundo lugar fue para el mexicano Juan J. Hernández (37 triunfos).

Entrenador campeón: El experimentado Doug O'Neill se coronó como el máximo ganador entre los preparadores al registrar 26 victorias.

Propietario campeón: El prestigioso Reddam Racing (de J. Paul Reddam) se llevó los honores como el dueño con más triunfos del certamen.

Próxima temporada

La próxima temporada de otoño, conocida como el Bing Crosby Season 2026, iniciará oficialmente el viernes 6 de noviembre de 2026. Esta edición especial de fin de año se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre de 2026 en el hipódromo de Del Mar. El meeting contará con grandes atractivos entre los que destaca el prestigioso FanDuel Racing Turf Festival, programado para el fin de semana de Acción de Gracias (del 26 al 29 de noviembre)