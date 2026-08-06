¡Impresionante! Paco López lidera la estadística de manera simultánea en tres hipódromos de Estados Unidos

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Montar un caballo purasangre requiere de condiciones físicas excepcionales. Los jinetes, atletas a tiempo completo, desarrollan su carrera profesional en un hipódromo específico en la mayoría de los casos. Sin embargo, en Estados Unidos es habitual que un profesional del látigo participe en varios circuitos de forma simultánea, dependiendo de su lugar de residencia y de la cercanía geográfica entre las distintas pistas.

En esta ocasión, nos encontramos con un caso extraordinario: el jockey Paco López comanda la estadística de tres hipódromos diferentes al mismo tiempo. Esto ratifica su posición como un jinete de primera línea en Norteamérica, donde suma más de 4.570 victorias de por vida.

Paco López, campante en tres pistas

El nativo de Veracruz figura al frente de la estadística de Colonial Downs (Virginia) con 32 victorias al momento de redactar esta nota. Con 140 actuaciones y un destacado 23 % de efectividad, Pascacio mantiene ventaja de 20 triunfos sobre el venezolano Samuel Marín.

Por otra parte, en Delaware Park (Delaware), López se ubica en la primera posición con 45 primeros en 111 compromisos. Sus cifras en este trazado son impresionantes: 41 % de efectividad ganadora y 77 % de figuraciones entre los tres primeros lugares. Allí supera por 20 fotos al también venezolano Cipriano Gil.

Mientras tanto, en Monmouth Park (New Jersey), acumula 47 éxitos en 119 actuaciones, para un 39 % de efectividad. Una diferencia de 18 triunfos sobre el puertorriqueño Luis Rivera Jr. lo mantiene firme en la cúspide de la casilla de jinetes.

Para esta semana, Paco López centrará su actividad en Colonial Downs con una abultada agenda entre viernes y sábado. El viernes 7 estará sobre el lomo de ocho purasangres, mientras que para el sábado tiene firmados 10 compromisos, entre los que destacan dos eventos selectivos: el Shenandoah Stakes con Meilani y el Colonial Turf Dash con Beautiful War.