Emisael Jaramillo en su temporada consagratoria firma un doblete en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Emisael Jaramillo, luego de su primer título en California en el Classic Meet de Santa Anita Park, tuvo una destacada actuación en el Hollywood Meet en Santa Anita Park, para llegar a una consagración e historia en la costa oeste en San Diego en el Summer Meet de Del Mar, que es uno de los exigentes circuitos de California.

Emisael Jaramillo cierra con doblete

En la jornada del Labor Day, el "Campeón de Venezuela" firmó una temporada consagratoria tras mudarse definitivamente a la costa del oeste con dos triunfos en la jornada de cierre de este lunes 7 de septiembre.

La primera visita del paddock de vencedores fue encima de Famous Forza para el entrenador Bill McLean, y luego firma el doblete de la jornada con Early Encore para John Sadler. Estas victorias le permiten cerrar el mitin con 25 triunfos en 168 montas y más de $1.7 millones en premios producidos, consolidando una alianza letal con el entrenador líder Doug O'Neill.

Emisael Jaramillo, además, consiguió su primera histórica victoria Grado 1, hasta la fecha el triunfo más importante de su trayectoria en Estados Unidos, al ganar el prestigioso Bing Crosby Stakes (G1) a bordo de Listenupshance, en una espectacular y ajustada llegada. Esta victoria le otorgó un boleto directo a la Breeders' Cup.

Jaramillo, ahora busca las 100 victorias en la temporada por once años consecutivos y la histórica cifra de dos triunfos.