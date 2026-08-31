Saffie Joseph Jr mantiene el liderazgo en Gulfstream Park

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Este lunes finalizó el Spring Summer del Royal Palm Meet, en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida. Saffie Jospeh Jr. este año venció al talentoso entrenador venezolano Víctor Barboza Jr.

Saffie Jossep Jr., campeón por décima cuarta vez consecutiva

Saffie Joseph Jr. superó a Víctor Barboza Jr. para obtener los honores como entrenador líder por décima cuarta vez en reunión de carreras consecutiva en Gulfstream Park. Joseph, un nativo de Barbados de 39 años, llegó al domingo con una ventaja de nueve victorias, 47-36.

Joseph terminó con 46 primeros y producción de $1,966,670 en ganancias para sus conexiones, en el Royal Palm Meet de cinco meses, que comenzó el 2 de abril.

Víctor Barboza Jr., por su parte, acumuló 37 primeros con ganancias de $1,261,970, con una excelente proyección del 24% en victorias, superado por el campeón actual que finaliza el meet con 26%.

La racha de Saffie como campeón en Gulfstream Park, comenzó en 2021 con la Royal Palm Meet, que ya acumula cinco años consecutivos de victorias. La racha de Joseph también incluye cuatro títulos consecutivos en el Campeonato de Gulfstream, es decir, el Championship Meet.