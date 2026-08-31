Hipismo

Saffie Joseph Jr mantiene el liderazgo en Gulfstream Park

El joven entrenador extiende racha ganadora

Por

Darwin Dumont
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 04:39 pm
Saffie Joseph Jr mantiene el liderazgo en Gulfstream Park
Saffie Joseph Jr campeón en Royal Palm Meet (Gulfstream Park)
Suscríbete a nuestros canales

Este lunes finalizó el Spring Summer del Royal Palm Meet, en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida. Saffie Jospeh Jr. este año venció al talentoso entrenador venezolano Víctor Barboza Jr.

NOTAS RELACIONADAS

Saffie Jossep Jr., campeón por décima cuarta vez consecutiva

Saffie Joseph Jr. superó a Víctor Barboza Jr. para obtener los honores como entrenador líder por décima cuarta vez en reunión de carreras consecutiva en Gulfstream Park. Joseph, un nativo de Barbados de 39 años, llegó al domingo con una ventaja de nueve victorias, 47-36.

Joseph terminó con 46 primeros y producción de $1,966,670 en ganancias para sus conexiones, en el Royal Palm Meet de cinco meses, que comenzó el 2 de abril.

Víctor Barboza Jr., por su parte, acumuló 37 primeros con ganancias de $1,261,970, con una excelente proyección del 24% en victorias, superado por el campeón actual que finaliza el meet con 26%.

La racha de Saffie como campeón en Gulfstream Park, comenzó en 2021 con la Royal Palm Meet, que ya acumula cinco años consecutivos de victorias. La racha de Joseph también incluye cuatro títulos consecutivos en el Campeonato de Gulfstream, es decir, el Championship Meet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?