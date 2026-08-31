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Como todos los lunes, el Instituto Nacional de Hipódromos a través de sus cuentas oficiales de distintas redes sociales, publica las resoluciones finales, que son emanadas por la Junta Nacional de Comisarios donde dan a conocer las decisiones sobre cada una de las carreras que se realizaron en la reunión previa, en este caso, la número 34 del domingo 30 de agosto del presente año.

La Rinconada: Dos jinetes y un entrenador son multados en la reunión 34 por el INH

En esta oportunidad, se ha dado a conocer que dos jinetes profesionales y un entrenador han sido sancionados con multas económicas por diferentes motivos y en diferentes carreras que se cumplieron en la jornada dominical.

Las multas mencionadas son las siguientes:

MULTA POR PARARSE ANTES DE LA LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete KERVIN BRICEÑO (APTITUD Nº 04), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al Jinete KERVIN BRICEÑO, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».

INSCRIPCIÓN FUERA DE LAS CONDICIONES DEL LLAMADO.

«En virtud que el día martes 25-08-2026, durante el desarrollo de las inscripciones de los ejemplares que participaran en la Reunión Nº 034 a efectuarse el día domingo 30-08-2026, el entrenador FREDDY PETIT, inscribió al ejemplar PAN DE AZUCAR, en el llamado Nº 01 LXXXVI CLASICO SPRINTERS (GI), y de acuerdo a lo establecido en el artículo 145 Reglamento Nacional de Carreras, el cual expresa lo siguiente: “Los ejemplares castrados no podrán participar en las Carreras Clásicas Grado I”, siendo dicho ejemplar Castrado, esta Junta de Comisarios DECIDE: retirar al ejemplar PAN DE AZUCAR y SANCIONAR al referido entrenador con MULTA por haber inscrito a su ejemplar fuera de las condiciones del llamado de acuerdo a lo establecido en los artículo 140 y 145 del Reglamento Nacional de Carreras».

EXCESO EN EL REPESO:

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete YAMPER GONZALEZ (BENDECIDA Nº 09) presentó 1.3 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».