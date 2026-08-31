Jinete y entrenador son llamados a Averiguación Administrativa por el INH

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La tarde de este lunes 31 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos, mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, han publicado las resoluciones finales de la reunión número 34 que se realizó el domingo 30 de presente mes, con una agenda de 12 carreras, donde se disputaron dos pruebas clásicas para ejemplares Sprinters para machos y yeguas respectivamente.

La Rinconada: Jinete, entrenador y palafrenero son llamados a Averiguación Administrativa

La primera de las carreras de la tarde dominical en el óvalo de Coche, se disputó en recorrido de 1.200 metros, en una Condicional de Reclamo que ganó el purasangre Rue Du Bac, presentado por el entrenador Henry Trujillo y la monta del jinete profesional Jaime Lugo Jr. con un tiempo oficial de 74,1 y un dividendo a ganador Bs. 380,04.

En la misma competencia, se presentaba como una de las ejemplares favoritas, la yegua Monegasca, pensionada del entrenador Jorge Salvador, la cual fue conducida por el jinete profesional Maikel Rodríguez y al ciudadano Deivis Ángulo, a quienes les abrieron una Averiguación Administrativa y deberán presentarse a una entrevista la mañana del miércoles 2 de septiembre del año en curso, entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana.