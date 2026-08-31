Leading Change ganador del Travers (G1) se convierte en el único ejemplar en lograr esto

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de agosto se corrió la edición 157 del mítico Travers Stakes (G1) con una bolsa de $1,250 millones en premios a repartir con la participación de diez potros de segundo año de carrera, en la cual el ejemplar Leading Change sorprendió a los consagrados Napoleon Solo, Golden Tempo, Renegade y compañía con la monta de Manel Franco para el entrenador ganador dos veces del Eclipse Award’s Brad Cox.

Meridiano: Leading Change consigue este hito

Leading Change, con su imponente victoria en los 2,000 metros de la pista de arena de Saratoga, tras alcanzar al veloz Napoleon Solo, que marcó el ritmo de carrera desde la partida. Cuando todo parecía que el ganador del Preakness podía lograr esta importante victoria, Leading Change apareció en la mitad de la recta final para acechar y conseguir el triunfo.

En la recta final, Leading Change quebró la tenaz resistencia del puntero prácticamente sobre el disco para mantener su invicto y llevar sus ganancias a $934,196 dólares.

Con esta victoria, el hijo del extraordinario semental Gun Runner en la yegua madre Starship Warpspeed, lo que lo convierte en el primer ejemplar en la historia del Travers en conseguir este evento en calidad de invicto. Leading Change, medio hermano de la campeona Shedaresthedevil (ganadora de las Kentucky Oaks G1 en 2020), ahora tiene récord de tres triunfos.