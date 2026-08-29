¡Remate de infarto! Leading Change le arrebató el Travers Stakes (G1) a Napoleón Solo en el espejo

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Saratoga albergó este sábado la edición 157 del afamado Travers Stakes (Grado 1), contienda de tradición centenaria conocida en el turf internacional como el "Derby de Verano". Disputada desde 1864 sobre 2.000 metros en pista de arena, la competencia representa la prueba más antigua para ejemplares de tres años en Estados Unidos y marca el cierre estelar de la temporada en Nueva York.

Una nómina estelar y cambios de importantes: Travers Stakes

Con una bolsa de 1.250.000 dólares a repartir, la justa reunió a diez competidores de primer orden. La nómina la encabezó Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby y del Belmont Stakes, acompañado por rivales de la talla de Emerging Market, Ocelli y Renegade.

La contienda sumó atractivo con la presencia del jinete venezolano Javier Castellano a bordo de The Puma, bajo el entrenamiento de Gustavo Delgado. Castellano denominado el "Rey del Travers" saltó a la pista en busca de extender su récord como el más ganador de todos los tiempos en este evento, con siete triunfos en su historial.

La previa también registró modificaciones de importancia en las montas. Napoleón Solo, vencedor del Preakness Stakes, contó con la conducción de John Velázquez ante la decisión de Paco López de accionar sobre Baby Vino. Asimismo, Renegade estrenó la guía de Tyler Gaffalione debido a la baja de Irad Ortiz Jr. por molestias en el tobillo izquierdo, mientras que Silent Tactic figuró en la nómina como el gran candidato a dar el golpe sorpresa con su fuerte atropellada.

Desenlace dramático sobre la raya

Desde el momento de la partida, John Velázquez colocó a Napoleón Solo (3) en la delantera con la clara intención de dominar la prueba de extremo a extremo. El tordillo marcó el paso con parciales de 23.66 en los primeros 400 metros, 47.95 para la media milla, 1:12.62 en los 1.200 metros y 1:37.00 para los 1.600 metros.

Cuando el pupilo de Velázquez parecía destinado a cruzar la meta en ganancia, Leading Change (2) desplegó un remate letal en los tramos finales. Con una brillante conducción del fusta Manuel Franco y bajo la preparación de Brad Cox, el ejemplar quebró la resistencia del puntero en el propio espejo para arrebatarle el triunfo con un tiempo final de 2:02.98.

Napoleon Solo debió conformarse con el segundo lugar tras un esfuerzo notable en la punta. La tercera casilla correspondió al cotizado Golden Tempo (9), mientras que The Puma (4) finalizó cuarto y Emerging Market (1) completó el marcador. En las taquillas de apuestas, el sorpresivo vencedor devolvió dividendos oficiales de 22,76 dólares a ganador, 8,52 dólares al place y 5,66 dólares al show.