El rey del Travers Day: Flavien Prat dicta cátedra con cinco triunfos en Saratoga

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El mítico óvalo de Saratoga celebró una de las fechas más icónicas de la hípica mundial con la disputa del Travers Day. La jornada confirmó al recinto neoyorquino como el centro neurálgico del turf internacional al reunir a los ejemplares, entrenadores y jinetes más selectos del circuito. Más allá del tradicional "Derby de Verano", la reunión adquirió un valor trascendental al incluir competencias pertenecientes al programa Breeders' Cup Challenge "Win and You're In".

Este formato otorgó a los ganadores el boleto directo con todos los gastos pagos hacia la gran cita de fin de año, un incentivo que convirtió cada prueba de la tarde en una batalla sin tregua por el dominio hípico.

En medio de una cartelera de 14 competencias de altísimo nivel, el fusta francés Flavien Prat ha dictado una lección magistral de conducción y se adueñó de la tarde al conseguir cinco victorias memorables.

Inicio de la cosecha en las pruebas condicionales

La exhibición del jockey galo comenzó a tomar forma en la tercera competencia de la programación oficial. Sobre la pista de arena, Prat lució impecable a bordo de la yegua Grazie en un evento tipo Allowance. Bajo la preparación de Todd Pletcher, la corredora desplegó un avance efectivo en los tramos decisivos para cruzar la meta en la posición de honor y devolver un dividendo de 9,64 dólares por concepto de primer lugar.

El dominio del fusta continuó en el séptimo turno de la reunión durante la disputa de un Allowance Optional Claiming en distancia de 1.700 metros. En esta oportunidad, Prat llevó las riendas de la yegua francesa Shelzawa. La pupila respondió al empaque de su fusta, paró los cronómetros en un tiempo final de 1:40.32 para la distancia y premió a sus apostadores con un pago oficial de 6,54 dólares en las taquillas.

Consagración en las pruebas de grado y sello hacia la Breeders' Cup

El pico más alto de la jornada para el profesional de la fusta llegó en la nómina de eventos selectivos de la tarde, donde logró tres victorias de enorme jerarquía. La novena carrera albergó una de las pruebas centrales del día: el Personal Ensign Stakes (Grado 1), competencia dotada con 500.000 dólares en premios a repartir. A bordo de Fully Subscribed, el jockey galo ejecutó una estrategia perfecta para liquidar la prueba en los metros finales, obtener su primer Grado 1 de la tarde y sellar el pase automático del ejemplar hacia la Breeders' Cup Distaff.

Sin dar tregua a sus rivales, el látigo francés mantuvo la racha victoriosa en la décima competencia de la cartelera. Sobre el lomo de la tresañera Naomis, Prat dominó el evento selectivo que repartió 400.000 dólares en premios. Con este triunfo, la corredora mantuvo un invicto de tres victorias de forma consecutiva en la presente campaña y abonó un dividendo de 4,54 dólares por boleto a ganador.

La demostración de efectividad sumó una nueva victoria de Grado 1 a la cuenta personal del jinete por intermedio de la madura de cinco años Ways And Means. La presentada por el cotizado entrenador Chad Brown impuso su clase en el recorrido de 1.400 metros para adjudicarse el trofeo de la prueba.

A la caza del broche de oro en el evento central

Con un acumulado de cinco visitas al recinto de ganadores sobre una cartelera de 14 pruebas, Flavien Prat selló una de las jornadas más dominantes que se recuerden en el mitin estival de Saratoga. El destacado jinete llegó al tramo final del programa con dos compromisos pendientes en la fusta, entre los cuales destacó la monta de Sea Strike en el afamado Travers Stakes (Grado 1), la competencia que bajó el telón de una tarde inolvidable para la hípica mundial.