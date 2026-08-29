Hymn aguantó la atropellada y conquistó el Forego Stakes (G1) con un inspirado Ricardo Santana Jr.

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El legendario óvalo de Saratoga albergó una nueva edición del prestigioso Forego Stakes (Grado 1), competencia que formó parte del Travers Day y reunió a los exponentes más destacados de la velocidad y la media distancia del hipismo internacional.

Velocidad y consagración en el circuito de arena

Ubicado en el undécimo turno de la cartelera del sábado, el evento ofreció una atractiva bolsa de 500.000 dólares a repartir en un recorrido de 1.400 metros. La competencia convocó a veteranos consagrados del circuito de arena en busca de consolidar su potencia de cara a los grandes eventos de otoño. Asimismo, la prueba otorgó al vencedor un cupo directo a la Breeders' Cup Dirt Mile (o la Sprint, según la estrategia que decidan sus conexiones) mediante el programa clasificatorio "Win and You're In".

Revancha con sabor a gloria

El purasangre Hymn saltó a la pista con la intención de reivindicar su actuación anterior. Luego de escoltar al vencedor en el Alfred G. Vanderbilt Handicap (Grado 2) en su salida previa sobre el mismo trazado neoyorquino, el valioso corredor alcanzó la máxima consagración de su campaña al conquistar su primer evento de Grado 1.

Ricardo Santana Jr. lució impecable e inspirado sobre el sillín para exigir el 100 % de Hymn en el tramo final. El presentado por Ron Moquett protagonizó un desenlace vibrante al sostener la delantera frente a T Kraft (3) y Senior Officer (6), ejemplares que descontaron ventaja con fuerza en los metros finales. Con enorme valentía, el vencedor contuvo el acoso de sus rivales y mantuvo el pescuezo a favor al momento de cruzar la meta.

Rumbo a la cita mundial

La trascendencia de este triunfo trasciende el trofeo neoyorquino. Con esta victoria, la cuadra de Ron Moquett no solo sumó un lauro de máximo nivel a sus vitrinas, sino que aseguró de manera oficial el pasaje con gastos pagos para competir en la gran fiesta de la Breeders' Cup a finales de año.