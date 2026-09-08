¡Furia venezolana! Samuel Marín conquista la élite estadounidense

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El talentoso jinete venezolano Samuel Marín firmó una campaña espectacular en el mitin veraniego de Colonial Downs, donde aseguró el segundo lugar de la estadística general. Marín dictó una auténtica cátedra de conducción al adjudicarse el prestigioso Old Dominion Oaks Stakes guiando a la favorita Storm's Wake, ratificando su enorme sangre fría y maestría en las exigentes pistas americanas.

Consagración en Virginia

Esta imponente actuación en Virginia corona un año consagratorio para el oriundo del estado Trujillo, tras conseguir 39 victorias y producción de $2,224,719 en el banco para sus conexiones. Previamente, Marín arrasó como campeón absoluto en Tampa Bay Downs con 116 victorias.

Además, su feroz racha ganadora se extendió con fuerza durante la temporada hacia los principales óvalos de Delaware Park, Parx Racing, Meadowlands y Aqueduct, consolidándolo como uno de los profesionales con mayor efectividad y proyección del hipismo internacional.

Samuel Marín, a partir de la semana que viene, estará a tiempo completo en el Fall Meet de Belmont Park. Hasta la fecha el jockey criollo suma 599 victorias de por vida en Estados Unidos, de las cuales 177 han sido en la presente temporada.

Marín tiene un par de compromisos para la jornada de este miércoles 9 de septiembre.