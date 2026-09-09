¡Johanis Aranguren incontenible! La yoqueta venezolana firma un hat-trick

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Este martes 8 de septiembre, se celebraron en el hipódromo de Fairmount Park, ubicado en Collinsville, Illinois, un total de ocho carreras. En ellas, la yoqueta venezolana Johanis Aranguren consigue un triplete ganador que la catapulta a la segunda casilla del leaderboard de este circuito, superando a los estelares Víctor Lara y Ademar Santos.

Estados Unidos: Johanis Aranguren escala posiciones

La joven y talentosa jockette venezolana ha tenido su origen en el hipódromo de Fairmount Park, donde ha conseguido unos números magníficos en su primer año como profesional en los hipódromos de Estados Unidos. A tal grado de tener que batirse en duelo en una reunión con un grupo de profesionales competidores. Johanis ha utilizado cada oportunidad para mostrar su talento en la espalda de cada animal.

Johanis sorprendió al abrir el programa con la potra Ima Midnight Lady, que se llevó un Maiden Special Weight valorado en $38,000 sobre distancia de 1,600 metros en pista de arena. Aranguren firmó para el entrenador Gabe Retana, representante de la divisa de Dennis Crooks. La ganadora pagó en la taquilla $24.40 a ganador, $7.60 a place y $3.60 por show. La ganadora empleó registro de 1:41.22.

Luego, en la quinta de la cartelera, se impuso sobre el lomo de Category Ten, otro longshot ganador de un Allowance Optional Claiming de $20,000. Este macho fue presentado por Marvel Straub, que produjo un dividendo de $16.40 a ganador y un crono de 1:44.08 para 1,664 metros en pista de arena.

Cerró con la última victoria de la tarde en la sexta del programa que se disputó por un Allowance Optional Claiming de $39,500 en recorrido de 1,100 metros en arena, donde llevó las riendas del purasangre Illini Red, para el entrenador Steve Manley, para la sociedad de la familia Yates. El corredor completó la distancia en un tiempo de 1:04.53 y dejó dividendos de $6.80 a ganador, $4.20 el place y $2.80 el show de la carrera.

Para la joven aprendiz venezolana Johanis Aranguren, este triunfo representó su victoria 45 de la temporada y 35 en el mencionado meeting que se extiende hasta el 27 de octubre. Johanis, regresa el sábado a este mismo óvalo con seis firmas.