¡Un milagro! Potra de dos años sobrevive al vuelco de un camión

Suscríbete a nuestros canales

Según el reporte de Chelsea Hackbarth del portal web de Paulick Report, indicó que un semirremolque volcado llevaba un solo caballo a bordo y se dirigía de Ocala a Belmont Park. Se trata de una criada en Nueva York, que quedó atrapada dentro del remolque de caballos volcado antes de que los bomberos lograran abrirlo para liberarla; ahora se encuentra estable bajo atención veterinaria.

Potra de dos años sobrevive al vuelco de un camión

Una potranca purasangre de 2 años, cuyo nombre no ha sido revelado, que se dirigía desde Florida a Belmont Park, se encuentra en un centro bajo atención veterinaria las 24 horas tras sobrevivir a un violento vuelco de un camión de caballos el sábado en la Interestatal 95 en Carolina del Sur.

La hija de Drain the Clock, criada en Nueva York, era el único caballo a bordo de un camión con remolque de Creech Horse Transportation que viajaba hacia el norte por la I-95 cuando el camión sufrió un presunto reventón de la llanta delantera derecha cerca de Walterboro, Carolina del Sur, según el Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Colleton.

El camión se desvió hacia la mediana, chocó contra aproximadamente 30 metros de barandilla de seguridad y volcó sobre su costado derecho antes de deslizarse hacia los carriles en dirección sur, donde impactó contra la cabina de otro camión con remolque.

El propietario David Radliff declaró a Paulick Report que la potranca había salido de Williston Mile, cerca de Ocala, Florida, alrededor de las 8 de la mañana del sábado y se dirigía a Nueva York para reunirse con el entrenador Rob Atras. Había estado entrenando para su primera carrera.

Un rescate milagroso

El rescate se complicó debido a las temperaturas superiores a los 35 grados Celsius. Los bomberos utilizaron ventiladores para introducir aire fresco en el remolque y proporcionaron agua fría a la potranca. Un primer intento de abrir el remolque se detuvo cuando el ruido de las herramientas la asustó.

Los Servicios para Animales del Condado de Colleton respondieron a la llamada, y se contactó a la veterinaria local Lori Campbell. Campbell se coordinó con la Clínica Equina de Charleston, que envió a la veterinaria Dra. Brittany Carney.

Después de que los veterinarios sedaran a la potranca, los bomberos utilizaron herramientas de rescate para cortar la protección de la ventana que le atrapaba la pata. Luego cortaron una sección de la pared trasera del remolque lo suficientemente grande como para que pudiera escapar. Un servicio local de grúas retiró la sección.

La potranca salió por sí sola del remolque destrozado.

La potranca fue catalogada como lote 7 en la subasta de potros de dos años en entrenamiento y caballos de carreras de la OBS de junio de este año. Es hija de Drain the Clock y de la yegua Westerly, hija de Lookin At Lucky, y posteriormente fue adquirida de forma privada por Radliff. Aún no tiene nombre.

Tomado y traducido para su lectura de Paulickreport.com