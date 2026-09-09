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Un total de 132 ejemplares van a competir en la jornada de 14 competencias que se van a cumplir el domingo 13 de septiembre en el hipódromo La Rinconada en el marco de la reunión número 36 del año como parte de la temporada anual que realiza en el país y que contará con los clásicos de grado en honor a la yegua Gelinotte y a su entrenador Millard Ziadie GII ambos en 1.400 metros.

La Rinconada: Jorge Salvador vuelve a la acción a nieto de Water Poet luego de 196 días sin competir

En el inicio del juego del 5y6 Nacional, a partir de la novena carrera, con hora de partida de las 4:30 de la tarde, se ha reservado una competencia para caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de tres y cuatro carreras en distancia de 1.300 metros donde hay un lote de 13 purasangres a competir.

El entrenador Jorge Salvador, quien viene de ganar su primer clásico de grado con la yegua Marakovits en el Clásico “Cruz del Ávila” en recorrido de 1.900 metros, inscribió en esta prueba al purasangre de siete años, My Funny Nonno con la monta del aprendiz Omar Rivas con los colores del Stud Da Cámara.

Este ejemplar no corre desde el pasado 1 de marzo del presente año, donde participó en una prueba de 1.100 metros donde finalizó cuarto a solo tres cuerpos de My Five Mate. Este hijo de Lord Trondor en Gran Nonna por Water Poet vuelve a la pista luego de un parón de 196 días con los implementos Vendas (V) y Lengua Amarrada (LA).

Su trabajo más reciente lo cumplió el pasado cinco de septiembre, donde dejó 44,3 en 600 metros, 57,4,// 72,3 // cómodo en pelo, informó la División de toma tiempos del INH:

Dato: My Funny Nonno tiene una victoria en tres presentaciones en la distancia de 1.300 metros.