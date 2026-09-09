Yegua que ganó en Gulfstream Park con Emisael Jaramillo reaparece y debuta en La Rinconada

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La temporada hípica nacional continua este domingo 13 de septiembre con la celebración de la reunión número 36 del año, en donde se realizará una jornada de 14 competencias, dentro de las cuales, se disputarán dos clásicos de grado en honor al entrenador Millard ZIadie y a la yegua Gelinotte, en recorrido de 1.400 metros y el juego del 5y6 Nacional desde la novena carrera.

La Rinconada: Yegua que ganó en Gulfstream Park con Emisael Jaramillo reaparece y debuta

En la 12 carrera de la tarde dominical, y cuarta de las válidas del 5y6 Nacional se ha reservado una prueba para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de dos carreras, en una distancia de 1.200 metros donde han sido inscritas nueve hembras a competir.

En la misma, el entrenador Riccardo D’Angelo hará debutar a la yegua de cinco años Mamá Bella (USA), con la monta del astro zuliano Jaime Pocho Lugo para los colores del Stud Perseverancia, la cual hará su reaparición en las pistas y su debut en nuestro turf nacional luego de un parón de 255 días sin competir.

La hija de Violence en Roll Your Eyes por Popular, es nacida el 18 de marzo del 2021, no corre desde el pasado 1 de enero del presente año, donde finalizó novena en un Handicap en el hipódromo de Gufsltream Park, donde dejó campaña de dos victorias en 14 presentaciones y su último triunfo fue el 6 de septiembre del 2025 con la silla de Emisael Jaramillo y entrenada por José Francisco D’Angelo.

Su trabajo más reciente en la pista caraqueña fue el pasado sábado cinco de septiembre, donde marcó parciales de 40.2 en 600 metros con remate de 12,4 //53. // 67,2 //contenida y muy bien, en pelo, informó la División de toma tiempos del INH.