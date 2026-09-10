Mucha atención se presentan los primeros retirados para la R36 en el hipódromo La Rinconada

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La reunión número 36 de la temporada 2026, en el hipódromo La Rinconada, será este domingo 13 de septiembre, con una programación de catorce carreras, que incluyen tres pruebas selectivas; el XXIII Clásico “Millard Ziadie” (Grado II), el XXXIII del Clásico “Gelinotte” (Grado II) y la Copa “Belleza Venezolana”, además del atractivo popular 5y6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales, la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 36 de la temporada 2026.

En la quinta competencia no válida para el juego del 5 y 6 Nacional, reservada para potros nacionales e importados de 2 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros, ha sido retirado My Champion Mate (USA) (6), ejemplar que fue presentado por Noel Kuccich, y que vestiría los colores del Stud “Azatlan/Mary” y llevaba la monta de José A. Rivero.

En la novena competencia o primera válida para el juego del 5 y 6 Nacional, reservada para caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirado My Flying Mate (número 4), ejemplar que fue presentado por Noel Kiccich, y que vestiría los colores del Stud “Azatlán” y llevaba la monta de Franklin González Jr.

En la octava competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para el V Clásico Julián Abdalá (Grado III) para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, ha sido retirada la debutante My Amazing Mate (USA) (número 2), ejemplar que fue presentado por N. Kucich, y que vestiría los colores del Stud “Azatlán I”.

En la carrera diez o segunda válida para el 5 y 6 nacional, que fue reservada para caballos nacionales e importados de 5 años, ganadores de 1 carreras, en distancia de 1.200 metros, ha sido retirado Anastacio Again (número 3). Fue inscrito por G. Córdova y llevaba la monta de Samuel Yánez.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

5ª) My Champion Mate (USA) #3 fue retirado por traumatismos generalizados.

9ª) My Flying Mate #4 fue retirado por claudicación de miembro posterior derecho.

10ª) Anastacio Again #3 fue retirado por claudicación del miembro anterior derecho.