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El pupilo de Dotwing Fernández que busca cobrar la deuda pendiente

El entrenador confía plenamente en su presentado

Por

Abraham Pimentel
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 07:04 pm
El pupilo de Dotwing Fernández que busca cobrar la deuda pendiente
Foto: José Antonio Aray
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El domingo 13 de septiembre se disputará la reunión número 36 en el óvalo de Coche, con un total de 14 competencias programadas para iniciar a la 1:00 p. m. Entre las competencias más relevantes destacan el Clásico Gelinotte (GII), el Clásico Millard Ziadie (GII) y la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

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El entrenador Dotwing Fernández lleva una de las grandes opciones en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional: el caballo Believe Andrew, el cual contará con la monta de Robert Capriles en una prueba para ejemplares de tres y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

En exclusiva para Gaceta Hípica, Fernández reveló lo siguiente sobre su presentado: “Este es un ejemplar que ganó en su reaparición, aunque sufrió un distanciamiento. Actualmente se encuentra en muy buena condición y recomiendo no dejarlo fuera de las combinaciones del 5y6, en vista de que se mide exactamente ante el mismo lote”.

Believe Andrew va por su desquite en La Rinconada:

Believe Andrew es un castaño de cinco años, hijo de Golden Dynasty en Believe por Twirling Candy, nacido y criado en el Haras Bello Monte. Acumula un segundo y un tercer lugar en sus salidas recientes, con el antecedente de aquel primer puesto con distanciamiento en su penúltima actuación.

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