La triple amenaza que prepara José Alejandro Rivero en La Rinconada

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El domingo 13 de septiembre se disputará la reunión número 36 en el Hipódromo La Rinconada, con una cartelera de 14 competencias programadas para iniciar a la 1:00 p. m. Entre las pruebas de mayor jerarquía destacan el Clásico Gelinotte (GII), el Clásico Millard Ziadie (GII) y la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

El plano selectivo de la jornada abrirá el telón con el Clásico Gelinotte (GII), prueba sobre tiro de 1400 metros reservada para yeguas de tres años, nacionales e importadas, la cual contará con una nómina de ocho participantes.

Farolera reaparece en La Rinconada tras 125 días sin correr:

El jinete profesional José Alejandro Rivero conversó en exclusiva para Gaceta Hípica sobre las opciones de su conducida en el Clásico Gelinotte: “Farolera es una yegua de calidad; siempre que reaparece lo hace en excelente forma. Esperamos contar con un toque de suerte para decidir este compromiso”.

Rockville busca la Copa Belleza Venezolana:

En la undécima carrera, Rivero estará sobre los lomos de Rockville en recorrido de 1400 metros. El fusta analizó así sus posibilidades: “El caballo Rockville se encuentra en óptima forma y muestra una constante evolución en la cancha, por lo cual figura entre los principales aspirantes al triunfo”.

Star White y sus opciones en el Clásico Millard Ziadie:

Finalmente, el fusta ofreció sus impresiones sobre el caballo Star White, su compromiso en el Clásico Millard Ziadie: “Este ejemplar viene de una excelente reaparición al escoltar al ganador en el Clásico My Own Business. Con una estrategia colocada detrás de la velocidad, confío en que registraremos una actuación muy destacada”.