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El Hipódromo La Rinconada se vestirá de gala para rendir homenaje a dos grandes figuras de la hípica venezolana: el entrenador Millard Ziadie y la recordada yegua Gelinotte, a través de dos competencias de Grado II que llevan sus nombres.La hora de inicio de la jornada será a la 1:00 p.m.

Winder Véliz rompe el silencio sobre el estado actual de Ponsigue:

Una de las carreras más parejas de la jornada será la decimotercera prueba, en la que se disputará el Clásico Millard Ziadie (GII) sobre una distancia de 1400 metros. La hora de partida está pautada para las 6:30 p. m.

La nómina de participantes consta de nueve ejemplares, entre los cuales figuran ganadores selectivos como Pontevecchio, Bunker y Ponsigue, entre otros. Esta prueba repartirá un pote especial de premios de 162 500 dólares.

El jinete Winder Véliz, en entrevista exclusiva para Gaceta Hípica, ofreció sus impresiones sobre su conducido: “Con este caballo gané mi primera prueba selectiva en La Rinconada. Es un ejemplar que tenemos en muy buen concepto, además viene de ejercitarse de manera extraordinaria en silla y lució bastante bien; por ello, esperamos brindar un gran espectáculo este domingo”.

La campaña de Ponsigue en La Rinconada:

El hijo de Tato Zeta en Siren’s Assult, por War Front, nacido y criado en el Haras Los Caracaros, ostenta un récord de cuatro victorias en diez actuaciones. El representado del Stud “Rampama”, bajo el entrenamiento de Germán Rojas, buscará su segunda victoria selectiva de manera consecutiva tras adjudicarse el Clásico My Own Business el mes pasado.

Su último ejercicio en La Rinconada:

Según el reporte oficial de la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), el briseo más reciente de Ponsigue registró los siguientes parciales: 15.1, 28, 40.3, 52.3, 64.3 (1000), 77.3, 2p 66.2 (91.4), 110.2. El ejemplar lució en excelente forma y completó el trabajo en silla a voluntad, sin exigencias de su jinete.