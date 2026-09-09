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El domingo 13 de septiembre se disputará la reunión número 36 en el óvalo de Coche, con un total de 14 competencias programadas para iniciar a la 1:00 p. m. Entre las competencias más relevantes destacan el Clásico Gelinotte (GII), el Clásico Millard Ziadie (GII) y la primera edición de la Copa Belleza Venezolana.

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ProgramaciónINH 📄 | Este domingo 13 de septiembre tendremos la R36 🏇🏻, con 14 emocionantes carreras en el Hipódromo #LaRinconada 🏇, entre ellas:



🏆 XXIII Clásico "Gelinotte" (Gr. II)



🏆 XXIII Clásico "Millard Ziadie" (Gr. II).



🏆 I Copa Belleza Venezolana



Inscritos… pic.twitter.com/55cQVWUNep

— OFICIAL INH (@OficialINH) September 9, 2026

¿Con cuál ganará el “Sheriff”? Gabriel Márquez analiza las claves de sus cotizados presentados

El entrenador Gabriel Márquez, conocido popularmente como el “Sheriff”, ofreció sus impresiones en exclusiva para Gaceta Hípica sobre las opciones de sus presentados en la jornada.

La Rinconada: Copa Belleza Venezolana

En la undécima carrera se correrá la edición inaugural de la Copa Belleza Venezolana en tiro 1600 metros. El preparador Gabriel Márquez estará presente con los estadounidenses Magicshadow y Ekati King, sobre los cuales declaró: “A Ekati King se le da muy bien la distancia de la milla; se mantiene en excelente forma por cancha y, Dios mediante, buscaremos la victoria respetando al resto de los competidores”.

Sobre su otro pupilo, Márquez expresó: “Magicshadow es un ejemplar con muy buenas actuaciones que atraviesa una condición extraordinaria. Lo hemos alternado entre los 1200 y los 1600 metros, y mantiene intactas sus opciones debido al plan de preparación enfocado en esta prueba. Esperamos que gane el mejor”.

La Rinconada: Clásico Millard Ziadie

En una de las pruebas centrales de la jornada, el Clásico Millard Ziadie, el entrenador presenta otra llave fuerte con altas posibilidades de triunfo: Bunker y el uruguayo Uva Mataojo.

Márquez analizó así la oportunidad de sus presentados: “El uruguayo Uva Mataojo viene en ascenso sostenido y registró un ejercicio espectacular para esta cita. Por el momento físico que atraviesa, tiene con qué superar a este lote. Completamos la nómina con Bunker, otro de los caballos de gran condición que puede hacer efectiva su atropellada en el tramo final. Esperamos obtener la victoria con cualquiera de los dos ejemplares, con el debido respeto hacia los demás competidores”.

Bunker ¿De La Rinconada a Puerto Rico?

Con la mirada puesta en el venidero Clásico del Caribe en Puerto Rico, el “Sheriff” abordó la opción de llevar a Bunker al magno evento: “Las conexiones evalúan la posibilidad de asistir a la cita internacional con este ejemplar y, Dios mediante, estaremos allá en representación de Venezuela de la mejor manera”