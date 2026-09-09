Debuta hija de un ganador del Fountain of You Stakes G2 y nieta de Into Mischief en La Rinconada

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La tarde del domingo 13 de septiembre se celebrará en el hipódromo La Rinconada la reunión número 36 de la temporada nacional, con una agenda de 14 carreras a partir de la 1 de la tarde, donde, dentro de ella, se disputarán dos pruebas clásicas de grado 2, en honor a la yegua Gelinotte y a su entrenador Millard Ziadie, y el juego del 5y6 Nacional a partir de la novena competencia.

La Rinconada: Debuta hija de un ganador del Fountain of You Stakes G2 y nieta del Into Mischief

En el ciclo de las carreras no válidas, a la altura de la cuarta competencia dominical, se ha reservado una prueba para potras nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras en una distancia de 1.100 metros, donde han sido inscritas siete dosañeras, y el entrenador Fernando Parilli Tota va con dos de sus dosañeras en la misma.

Una de ellas es la debutante como purasangre, la importada Srta Bulería (USA) con la monta del jinete profesional Franklin González Jr. para los colores del Stud ZM, con un peso de 54 kilos, la cual hará su primera participación como ejemplar purasangre.

Srta Bulería es una potra zaina de dos años, nacida en los terrenos del Spendthrift Farm el 18 de abril del 2024, producto del semental Greatest Honour en Tammy G por Into Mischief. Su padre, dejó campaña de tres victorias en diez presentaciones, dos de ellas, de grado y de manera consecutiva, primero en el Holy Bull Stakes G3 y luego en el Yountain of You G2 en el 2021.

Su trabajo más reciente en la arena caraqueña lo viene de realizar el pasado viernes de 28 de agosto donde marcó parciales de 65,2 con remate de 12,4 /78,2 // 2p// 92,4 // 108,4 // contenida, SHN Y muy bien, en pelo, informó la División de tomatiempos del INH.