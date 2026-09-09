Las dos cartas con las que Franklin González Jr. busca la gloria en La Rinconada

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Franklin González Jr., quien retornó al país recientemente y logró su primera victoria con el ejemplar Rey Enigma el pasado domingo 6 de septiembre, contará con dos cartas de alta oportunidad en los clásicos Gelinotte y Millard Ziadie dentro de la reunión número 36, pautada para este domingo 13 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada.

Franklin González Jr. busca la primera selectiva tras su regreso

El fusta criollo conversó con Gaceta Hípica sobre sus montas y ofreció las siguientes declaraciones: “Inicio en el Clásico Gelinotte sobre los lomos de Bellsonhershoes, una yegua que no he tenido la oportunidad de trabajar directamente, pero observe el ejercicio que realizó con con su galopador habitual y lució en excelente forma. Esperemos estructurar una buena estrategia que nos lleve a la victoria”.

Pontevecchio y sus opciones en el Clásico Millard Ziadie:

Sobre su compromiso en el Clásico Millard Ziadie, una de las pruebas centrales de la jornada, la cuál se correrá en 1400 metros, González sentenció: “A este ejemplar sí lo ejercité desde el aparato y lo sentí bastante bien. Esperamos estar en lo más alto del marcador con la ayuda de Dios”.

Las cifras de sus conducidos:

Los registros estadísticos de los compromisos de Franklin González Jr. marcan los siguientes datos: