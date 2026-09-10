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Cuidado con este debutante que costó $525,000 y que amenaza con paralizar Churchill Downs

El cotizado potro hace su estreno oficial bajo las órdenes de Brad Cox y la conducción estelar de Flavien Prat

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Darwin Dumont
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 12:04 pm
Cuidado con este debutante que costó $525,000 y que amenaza con paralizar Churchill Downs
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El hipódromo de Churchill Downs abre sus puertas para una electrizante jornada en la que el ejemplar Fools Rush In centra todas las miradas en la sexta carrera de hoy (Maiden Special Weight, 6 furlongs sobre arena). Un debut respaldado por genética millonaria y entrenamientos de fuego.

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Pronóstico: El enemigo a vencer

El pedigrí de Fools Rush In justifica completamente las altas expectativas y los $525,000 invertidos en su compra como yearling. Es un hijo directo del extraordinario y perenne semental líder Into Mischief, reconocido mundialmente por transmitir una velocidad demoledora y por registrar un impresionante 15% de efectividad con ejemplares debutantes.

Por el lado materno, desciende de Fool's Paradise, una calificada hija del recordado semental Pioneerof the Nile, lo que le otorga una base de resistencia ideal para rematar con fuerza en la recta final.

El pupilo del entrenador Brad Cox llega a la pista con una impecable secuencia de aprontes. Su ejercicio más reciente fue un espectacular "bullet" (el mejor de la mañana) recorriendo 5 furlongs en 1:01 3/5 directamente desde el aparato de partidas.

Aunque le tocó largar desde el incómodo puesto de pista 1, la monta del jinete élite Flavien Prat, quien mantiene un letal 43% de efectividad al hacer yunta con Cox, garantiza una conducción milimétrica. Nuestro pronóstico es una victoria contundente; su velocidad innata y su linaje de campeones deberían imponerse sin contratiempos.

Para las combinaciones exóticas sugerimos Moonfire (número 7), Love a Warrior (número 3) y Topmost (número 5).

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