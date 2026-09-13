Ekati King (USA) saca la clase para llevarse la primera edición de la Copa “Belleza Venezolana”

Este domingo, 13 de septiembre de 2026, el Hipódromo Internacional La Rinconada abrió sus puertas para la reunión número 36, con una jornada hípica cargada de emoción entre las 14 competencias programadas, donde la atención de la afición fue centrada en las dos pruebas de Grado II y en la Condicional Copa “Belleza Venezolana” en gran medida, para ejemplares de tres y más años sobre un recorrido de 1.600 metros y una bolsa adicional de $42.250 en premios a repartir.

La Rinconada: Ekating King (USA) saca la clase y se lleva la selectiva

La undécima carrera de la tarde fue reservada para la I Condicional Especial Copa “Belleza Venezolana” en la cual el favorito de los aficionados, Ekati King (USA), derrotó en gran demostración a sus rivales en este evento disputado en la clásica milla.

Esta prueba se presentó con una pelea entre Le Revele (Arg) y Sol Victoreado (USA) entre ellos estaba One Thing (Brz) en los primeros 800 metros con parciales de 24.4 y 47. Entre tanto, el gran favorito Ekati King (USA) con Johan Aranguren se ubicó cuarto, siguiendo a los veloces.

En la recta final, Ekati King (USA), se hizo nombrar y, con un remate explosivo, toma la punta en los 100 finales para doblegar a Sol Victoreado (USA), que finaliza segundo en crono de 97 flat para la milla.

Ekati King (USA), un hijo de Girvin que consigue su décima victoria en campaña de 31 presentaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Esta fue la cuarta victoria en seis carreras en la temporada. Montó Johan Aranguren para el entrenador Gabriel Márquez, quien representa los colores del stud “Don Rafael V”; para él representa la séptima victoria selectiva que lo convierte en líder máximo en la temporada.